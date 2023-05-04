الذكاء الاصطناعي التوليدي سيساهم في تحقيق ميزة تنافسية في الشرق الأوسط

أحمد الخلافي، مدير عام اتش بي ايه في الإمارات و أفريقيا

بفضل الابتكارات الحاصلة في مجال الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أحد أكثر التطبيقات الواعدة خلال السنوات الأخيرة، مبشرًا ببزوغ فجر الثورة الصناعية الرابعة. وتعتبر النماذج القائمة اليوم مثل ChatGPT، قادرة ليس فقط على تمكين المحادثات باللغة الطبيعية، بل على كتابة المواضيع العلمية وإيجاد الأخطاء في التعليمات البرمجية وخلق الصور بأسلوب فان جوخ مما يوفر إمكانات هائلة لتحسين إنتاجية الأعمال والقدرة التنافسية بشكل كبير. ويعتبر برنامج ChatGPT خصوصًا لحظة فارقة كونه مكّن عامة الناس من رؤية إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.

أدركت دولة الإمارات أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي وضخت استثمارات كبيرة لتعزيز قدراته. وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، استثمرت بكثافة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمواهب والقوانين التنظيمية والأبحاث ومراكز التميز، وأطلقت أيضًا جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير هذه المنظومة وتعزيز البحث والابتكار وريادة الأعمال. ويشير تقرير صادر عن شركة PwC، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه المساهمة بقيمة 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول العام 2030، وأن الإمارات ستقود الطريق بمساهمة متوقعة تبلغ 96 مليار دولار[1].

تتضمن حالات الاستخدام الشائعة التي يتم اختبارها حاليًا وظائف روبوتات الدردشة (chatbot) الكلاسيكية في خدمة العملاء والإجابة على أسئلة الخبراء في المجالات القانونية أو أقسام البحث والتطوير وتوفير الإرشادات خطوة بخطوة لاستكشاف أخطاء آلات الإنتاج وإصلاحها. ويعتبر اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والابتكار لاستكشاف المناهج المستقبلية أولوية قصوى في رؤية الإمارات لتعزيز المكانة العلمية التي حققتها. وسيساهم استخدام الكمبيوتر الفائق الجديد من قبل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تعزيز الريادة في هذه التقنيات والمجتمعات العلمية والبحثية، وكذلك في دعم الإمارات لتبوء مكانة رائدة عالميًا في هذا المجال. وستعمل تقنيات الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي القوية على تعزيز قدرة الجامعة على تشغيل نماذج معقدة للذكاء الاصطناعي مع مجموعة بيانات كبيرة، وزيادة القدرة على التنبؤ في تحليلات البحث بمجالات تشمل الطاقة والنقل والبيئة.

وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، إلا أنه من الضروري أن يكون لدى الشركات رؤية واقعية لقيود التكنولوجيا. ويطرح الذكاء الاصطناعي التوليدي تحديات عملية وقانونية وأخلاقية، لذلك، ينبغي على الشركات ألا تبالغ في تقدير قدراتها، ولكن أن تأخذ بالاعتبار الشروط المطلوبة لتوسيع نطاق التكنولوجيا.

بالنسبة للشركات التي ترغب في زيادة قدرتها التنافسية من خلال الابتكار المستمر، فقد حان الوقت لاستكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن استخدام روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي في المؤسسة أمر معقد ويتطلب كفاءات واسعة وإعدادات وعمليات وتقنيات وتطوير مستمر من أجل التوسع والإنتاجية المستدامة. وتتضمن المتطلبات الأساسية والتبعيات للانتقال من المرحلة التجريبية إلى الإنتاج على نطاق واسع نضج البيانات وبنيتها والحوكمة ونهج النظام الأساسي المختلط والسيادة الرقمية وتكامل العمليات.

أولاً، لن تستمر مبادرة الذكاء الاصطناعي التوليدي وتتوسع إلا إذا وصلت الشركة إلى مستوى معين من نضج البيانات، أي إلى القدرات الإستراتيجية والتنظيمية والتقنية التي تمكنها من خلق قيمة من البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، إذا كان سيتم استخدام روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي في حالات خاصة، فيجب تدريبه باستمرار على البيانات الواردة من الشركة، وهذا يعتمد على توافرها بكميات ونوعية كافية. قد يكون هذا مجديًا لمشاريع البيانات التكتيكية للتجارب الفردية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتوسيع نطاق اعتماد روبوت الدردشة، ينبغي وجود بنية وحوكمة متسقة للبيانات على مستوى الشركة.

يمكن تشغيل التدريب النموذجي على حواسيب الذكاء الاصطناعي الفائقة المركزية التي يشغلها مزودو نماذج اللغة الكبيرة (على سبيل المثال؛ معهد الابتكار التكنولوجي و OpenAI وAleph Alpha وجوجل)، سيتعين على الشركات على المدى الطويل إنشاء منصة هجينة أو من الشبكات الطرفية إلى السحابة، هذا لأن حالات الاستخدام مع الاستدلال في الوقت الفعلي تتطلب تشغيل النماذج على البنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي لتقليص زمن الوصول. ونظرًا لتوزيع بيانات التدريب بشكل متزايد عبر المواقع تحتاج المؤسسات إلى طريقة لتجميع تلك البيانات دون جعلها مركزية لأن الأخيرة مكلفة للغاية وبطيئة وغير آمنة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر السيادة الرقمية المفتاح الأساسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأنها تقلل التبعيات وتحمي الملكية الفكرية. ومن المرجح أن يهيمن عدد قليل من مقدمي الخدمات حول العالم على سوق نماذج اللغات الكبيرة، لذلك، يجب على الشركات ضمان السيادة الرقمية من خلال تشغيل حالات محمية محليًا لنماذج اللغات الكبيرة في أماكن العمل.

أخيرًا، عند التخطيط لتطبيقات الذكاء الاصطناعي غالبًا ما تتجاهل المؤسسات الحاجة إلى دمجها في العمليات التشغيلية والتقنية الحالية، ويعتبر ذلك السبب الرئيسي لفشل مبادرات الذكاء الاصطناعي في الانتقال من العمليات التجريبية إلى عمليات الإنتاج. وتشمل العمليات ذات الصلة إدارة دورة حياة التطبيقات والبيانات والأمن والتخطيط التشغيلي وعمليات التحكم والسلامة التشغيلية وإدارة المخاطر.

على الرغم من التعقيدات التي تطال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسة، إلا أنه من الضروري إيجاد التوازن الصحيح بين التخطيط المنهجي والإبداع غير المقيد. إن البدء بمشاريع مدفوعة بوحدات عمل فردية يؤمن الدعم للإدارة العليا، وأداء الوظائف المتعددة بشكل مثالي في وقت واحد ويمكن أن يشجع وحدات الأعمال الأخرى على الانضمام إليها والسماح بنهج يتم فيه تقديم الأسس التقنية مثل البنية التي تتمحور حول البيانات خطوة بخطوة.

نستنتج أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، هو تقنية تحويلية ذات إمكانات هائلة تساهم في تحسين إنتاجية المؤسسة وقدرتها التنافسية. وقد أدركت دولة الإمارات أهمية الذكاء الاصطناعي، لذا تلتزم بتسخير قوته عبر الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والمواهب والقوانين التنظيمية.

من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول العام 2030، وتحظى دولة الإمارات بمكانة جيدة لقيادة هذه المسيرة. ولكن كما هو الحال مع أي تقنية يجب أن يكون لدى الشركات رؤية واقعية لقدراتها وأن تأخذ بالاعتبار الشروط اللازمة للتنفيذ الناجح.

[1] (رابط المصدر)