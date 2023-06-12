جوانا ماثيوس – تايلور: شريك في مكتب بيكر مكنزي بدبي ورئيس قسم ممارسات التوظيف

بات الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية – لدرجة أننا قد لا نشعر حتى بوجوده من حولنا. فخدمات البريد الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبرامج المساعدة في معرفة الاتجاهات والتطبيقات المختلفة وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق واللياقة البدنية ومشاهدة برامجنا المفضلة، كلها أنشطة تعتمد على التكنولوجيا الآلية التي توجهنا وتوفر لنا الدعم تقريبًا في كل لحظة من حياتنا اليومية. يسير التطور بخطى سريعة، وتبدو قدرات الذكاء الاصطناعي حقًا لا نهائية، إذ تخرج علينا التقارير بشأن حدوث تطورات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في كل أسبوع تقريبًا. ومن الأمثلة على ذلك في الآونة الأخيرة، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج مضادات حيوية جديدة ومساعدة أولئك الذين يعانون من إصابات في العمود الفقري على المشي. وقد سمعنا جميعًا عن برنامج “تشات جي بي تي” (Chat GPT) أيضًا – ذلك الروبوت القادر على إجراء محادثات تضاهي المحادثات البشرية بل وصياغة رسائل البريد الإلكتروني والعقود والمقالات حتى.

لقد أثبتت العديد من تطورات الذكاء الاصطناعي بالفعل قدرتها على إحداث تغيير جذري في أماكن العمل مع المزيد من التحولات التي لا مفر منها. يضيف الذكاء الاصطناعي الكثير من الميزات والفوائد إلى قطاع الأعمال، ومن ذلك رفع مستويات الكفاءة والدقة وتوفير التكاليف المرتبطة بذلك. لكن وتيرة التطور السريعة التي يمتاز بها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مكان العمل لا يبتعدان أبدًا عن إثارة الجدل والنقاشات.

أعرب الكثيرون عن مخاوفهم بشأن الذكاء الاصطناعي وضعف ضوابط انتشاره. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أنظمة الذكاء الاصطناعي غير الخاضعة للرقابة إلى اتخاذ قرارات متحيزة وتمييزية؛ كما يمكن أن تنتج معلومات خاطئة قابلة للتصديق، وقد تزيد من خطر المخاوف بشأن خصوصية البيانات ومخاطر الأمن السيبراني. ومع ذلك، وبينما من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى ظهور أدوار وظيفية جديدة، إلا أن إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في الوظائف التي كان يشغلها البشر سابقًا هي التي تصدرت عناوين الصحف.

فعلى حد تعبير أندرو مكافي: “خلال العامين الماضيين فقط، رأينا أدوات رقمية تستعرض المهارات والقدرات التي تتعمق في صميم ما نقوم به نحن البشر من أجل كسب القوت.” وقد حذر تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار جولدمان ساكس (Goldman Sachs) من أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل قرابة 300 مليون وظيفة بدوام كامل، ويقدِّر تقرير مكنزي (McKinsey’s) الصادر تحت عنوان “مستقبل الوظائف في الشرق الأوسط – يناير 2018” أن “45 بالمائة من أنشطة العمل الحالية [في دول مجلس التعاون الخليجي] يمكن القيام بها آليًا في الوقت الراهن من خلال الوسائل التكنولوجية المتوفرة حاليًا”. من منظور دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يؤدي خطر فقدان الوظائف المتزايد إلى تقويض جهود دول مجلس التعاون الخليجي التي تقود مبادرات التوطين (ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) لزيادة عدد المواطنين بين أفراد القوة العاملة في القطاع الخاص.

وسلط المعلقون الضوء أيضًا على خطر الانخفاض المحتمل في الأجور المرتبط بزيادة انتشار الذكاء الاصطناعي. كما أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة لتمكين الأفراد من القيام بأعمال ما كانت لتتوفر لديهم القدرة للقيام بها بدونه – مما يقلل كثيرًا من قيمة مجموعات المهارات التي كانت ضرورية في السابق للقيام بعمل ما. من الواضح أن هناك الكثير من التكهنات ولن نفهم حقًا تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف لبعض الوقت. لكن على الحكومة والشركات البدء في التفكير بشأن الحوكمة والسياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق التوازن الصحيح بين الاستفادة من المزايا العديدة التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي من ناحية وآثاره السلبية المحتملة من ناحية أخرى. ويشكِّل ضمان امتلاك جمهور العاملين للمعارف والمهارات اللازمة للبقاء على اتصال دائم بموضوعات أعمالهم والتكيف مع مشهد التوظيف المتغير أمرًا أساسيًا.

إذ تفيد التقارير أن بعض الشركات، كشركة “بي دبليو سي” (PWC) و”آي بي إم” (IBM) على سبيل المثال، قد استثمرت بالفعل بشكل كبير في رفع مستوى المهارات لدى موظفيها وتدريبهم في مجال الذكاء الاصطناعي، متوقعين أن يمنح تطوير المهارات التكنولوجية وتعزيزها ميزة في السوق لموظفيهم ويقلل من مخاطر فقدان الوظائف. لا بد للشركات أيضًا أن تضع إطار حوكمة قوي للتعامل مع الشركة وموظفيها وعملائها وحمايتهم من الآثار السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي، فمثلاً يجب تطبيق النُظُم بحيث يسهل التعرف على حالات التحيز ومنعها خلال عملية صنع القرار آليًا (بما في ذلك في سياق التوظيف والترقيات) والتأكد من تلبية متطلبات خصوصية البيانات. وهذا الأمر يتطلب فهمًا واضحًا وشفافية عبر الوظائف المختلفة فيما يتعلق بالمعلومات والخوارزميات المستخدمة في التكنولوجيا فضلاً عن حدود تطبيقها. ومع زيادة التطور الفائق في مجال الذكاء الاصطناعي، ستلعب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي دورًا مهمًا في تعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاطره – بما في ذلك تلك التي تحدث في سوق العمل المتطور. ولم يتضح بعدُ شكل هذا الدور (ومداه). وعلى سبيل المثال، سنظل نرقُبُ ما إذا كانت الحكومات ستطبق لوائح توضع لحماية العمال الذين قد يحل الذكاء الاصطناعي محلهم في القيام بأدوارهم ، أو ما إذا كان الأمر سيتطلب تقديم تعويض إضافي يُدفع للموظفين الذين أصبحت أدوارهم تؤدَّي من خلال وسائل آلية، أو أن تلك الحكومات ستشجع أصحاب العمل على تقديم برامج للتدريب على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ونظرًا لكون التوطين هدفًا رئيسيًا لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نتوقع رؤية المزيد من استثمارات ومبادرات الذكاء الاصطناعي الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الفرص وتعزيزها بالنسبة للمواطنين المحليين في مجال الذكاء الاصطناعي. وربما يشهد عالم العمل الذي نعرفه في وقتنا الحالي تغيرًا تامًا في المستقبل القريب. لكن، لا يمكننا التنبؤ بدقة بالشكل الذي قد يبدو عليه عالم العمل في المستقبل، وعلى كلٍ، لا بد للشركات والحكومات من البدء في العمل معًا ليكون الجميع على أهبة الاستعداد.

جوانا ماثيوس – تايلور: شريك في مكتب بيكر مكنزي بدبي ورئيس قسم ممارسات التوظيف. تقدم جوانا الاستشارات بشأن قانون التوظيف ومسائل الهجرة، وتتعامل مع العملاء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط على النطاق الأوسع.