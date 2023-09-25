الذكاء الاصطناعي، سباق التسلح يستعر بأكبر صفقة لأكبر شركة حوسبة وتخزين في العالم

أعلنت أمازون يوم الاثنين أن شركتها أمازون ويب سرفيسز ستستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة أنثروبيك –Anthropic – وهي شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي اشتهرت ببرنامج اسمه كلود الخاص بها والتي أسسها الأخوان داريو ودانييلا أمودي اللذان كانا يعملان في أوبن إي آي.

تلفت بلومبرغ إلى أن الصفقة ستمثل أكبر استثمار معروف على الإطلاق يتعلق بـ أمازون ويب سرفيسز AWS، التي تعد حاليًا أكبر شركة في العالم لبيع طاقة الحوسبة وتخزين البيانات عند الطلب، وذلك في حال التزمت أمازون بما بدأت به باستثمار بقيمة 1.25 مليار دولار، مع خيار زيادة الاستثمار بمقدار 2.75 مليار دولار أخرى. ووصل إجمالي المبلغ إلى 4 مليارات دولار.

تضغر هذه الصفقة أمام صفقة بمبلغ 13 مليار دولار استثمرتها مايكروسوفت حتى الآن في أوبن إي آي، وهو الاسم الأكبر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الحالي ومع ذلك، فهي علامة واضحة على أن أمازون تطالب بحصتها في سباق التسلح المتصاعد للذكاء الاصطناعي.، فإن لدى غوغل أيضًا حصة أيضا في أنثروبيك وهي قرابة 10 بالمائة بعد استثمار 300 مليون دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب رويترز، تواصل أنثروبيك شراكتها مع غوغل على الرغم من صفقة أمازون الجديدة ولا تزال تخطط لإتاحة التكنولوجيا الخاصة بها عبر سحابة غوغل.