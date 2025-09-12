الذكاء اصطناعي دييلا يصبح وزيراً في ألبانيا لترسية المناقصات ومكافحة الفساد

أعلن إيدي راما رئيس الوزراء الألباني أمس عن تفويض روبوت ذكاء اصطناعي وزيرًا لمكافحة الفساد بحسب رويترز. ويقول الوزير الجديد في ألبانيا المُكلّف بإدارة المشتريات العامة سيكون محصنًا ضد الرشاوى والتهديدات ومحاولات كسب الود. ذلك لأن المنصة “دييلا Diella” وتعني الشمس بالألبانية)، كما يُطلق عليها، روبوت مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي. صرح رئيس الوزراء، الذي يُوشك على بدء ولايته الرابعة، يوم الخميس أن “دييلا”، التي تعني “الشمس” بالألبانية، ستُدير وتُرسي جميع المناقصات العامة التي تُتعاقد فيها الحكومة مع شركات خاصة لتنفيذ مشاريع مُختلفة. تعرّف على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من خلال نشرة رويترز للذكاء الاصطناعي.

وأشار في خطاب مطول إن المنصة دييلا أنجزت 972 ألف خدمة و36 ألف و600 وثيقة بأختام رقمية قدمتها للمواطنين الألبان داخل البلاد وخارجها من خلال منصة ألبانيا الإلكترونية. وستحظى بدعم هيكل خاص لاعتماد الذكاء الاصطناعي في عمليات الحوكمة، بالإضافة إلى تفويض خاص لكسر حواجز التحيز والخوف، وفي أغلب الأحيان، جمود الإدارة، والتأثير على وتيرة عمليات الحوكمة قدر الإمكان. اتخذت الحكومة أمس، في اجتماعها الأخير من ولايتها الثالثة، القرار الأخير المتبقي لها بالاستعانة بمصادر خارجية نهائيًا للمناقصات من الوزارات، ولكن في الولاية الرابعة، يجب أن تصبح دييلا مفوضة للمشتريات العامة، والتي نريد نقلها تدريجيًا إلى الذكاء الاصطناعي، مما يجعل ألبانيا بلدًا تكون فيه المناقصات العامة غير قابلة للفساد بنسبة 100%، وحيث تكون كل الأموال العامة التي تمر عبر إجراءات المناقصة مقروءة بنسبة 100%. هذا ليس خيالًا علميًا، ولكنه أحد واجبات دييلا. ولن تكون لولاية دييلا حدود جغرافية أو جنسية، وسيكون الهيكل الداعم لها مخولاً بتوظيف أو التعاقد مع المواهب من جميع أنحاء العالم.