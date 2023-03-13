تسبب بنك فيرست ريببليك FRC بهروب أرصدة البنوك على الرغم من إجراءات الطوارئ وانخفضت أسهم First Republic Bank بنسبة 78٪ ؛ وتشكلت طوابير أمام بعض البنوك لسحب أموال منها خوفا من أزمة كبيرة، واعتبر المتعاملون أنها إشارة على انتقال عدوى انهيار “سيليكون فالي بنك” بالقطاع المصرفي بأكمله.

وعانت أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية الرئيسية من أكبر انخفاض لها في ثلاث سنوات، على الرغم من الجهود التي يبذلها المنظمون لتهدئة المستثمرين بعد فشل بنكيين. و يحصل ذلك رغم أن حكومة الولايات المتحدة ضمنت جميع الودائع في بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر، اللذين انهارا الأسبوع الماضي، وتحاول السلطات طمأنة المودعين لمنع الناس من سحب أموالهم من البنوك، ودعا بايدن الأمريكيين للاطمئنان على النظام المصرفي الأمريكي.

ونقلت تقارير أن التأكيدات فشلت في إقناع المستثمرين في ظل اندفاع العديد بحثاً عن الملاذات الآمنة في الديون الأميركية والألمانية، مما يؤكد المخاوف بشأن احتمال أن تكشف زيادات أسعار الفائدة عن مخاطر خفية في أماكن أخرى.

First Republic Bank Plunges 66%, Western Alliance Down 62%, Customers Begin Lining Uphttps://t.co/RloSD9nTik — evol.news (@evol_news) March 13, 2023

تراجعت أسهم البنوك الأوروبية على الرغم من أن المحللين بما في ذلك في “دويتشه بنك” و”سيتي غروب” قالوا إن أزمة بنك سيليكون فالي لم يكن لها تأثير يُذكر على توقعاتهم للمقرضين في المنطقة الذين حققوا مؤخراً أرباحاً قوية.

جمّدت هيئة التنظيم المالي الألمانية فرع مصرف “سيليكون فالي بنك” في البلاد. وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في بيان إنه لن يُسمح لفرع “سيليكون فالي بنك ألمانيا” (Silicon Valley Bank Germany) ببيع الأصول أو إجراء مدفوعات لأنه مُعرّض لخطر عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته للدائنين.

أوضحت الهيئة أن عمليات البنك في ألمانيا ليست كبيرة ولا تشكل مخاطر نظامية. فقد بلغ حجم الميزانية العمومية للمؤسسة التي يقع مقرها في فرانكفورت، 789.2 مليون يورو (842.3 مليون دولار) في نهاية العام الماضي، كما أنها لا تقبل الودائع، وفقاً للهيئة التنظيمية.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم “كريدي سويس غروب” بنسبة 15% صباح يوم الإثنين، دون توافر أي دليل على وجود صلة واضحة بأزمة “سيليكون فالي بنك”. علماً بأن المقرض السويسري المضطرب يمر في خضم عملية إصلاح معقدة ويكافح للاحتفاظ بأموال العملاء وسط شكوك بشأن عودته إلى الربحية.

Ruée bancaire Outre-Atlantique ? Les clients font la queue devant la First Republic Bank pour retirer leur argent – après l'effondrement de la banque SVB – Dailymailhttps://t.co/E8qZoK0DaM — finance_invest (@finance_invest) March 13, 2023