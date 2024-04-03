الدينار في الصدارة… كيف أصبح ترتيب أقوى العملات في ٢٠٢٤؟

تعد قوة العملة جانبًا هامًا في الاقتصاد العالمي، حيث تُشير إلى القوة الشرائية النسبية للعملة مقارنة بالعملات الأخرى.

وتتصدر 4 عملات عربية قائمة أقوى 10 عملات في العالم لعام 2024، بينما تحافظ بعض العملات الأوروبية على مكانتها القوية.

وأتى الدينار الكويتي على رأس قائمة أقوى العملات في العالم لعام 2024، تلاه الدينار البحريني والريال العماني في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ثم الدينار الأردني رابعًا.

وتم استخدام الدولار الأميركي في هذا التقرير كوحدة مقياس لمقارنة سعر العملة، ما أبعده تلقائيًا عن جدول الترتيب.

العوامل المؤثرة على قوة العملة وهي كالتالي:

معدلات التبادل التجاري

الفروق في أسعار الفائدة

ضوابط رأس المال

الاستقرار السياسي

التوقعات الاقتصادية

أقوى 10 عملات في العالم

الدينار الكويتي: 3.25 دولار الدينار البحريني: 2.65 دولار الريال العماني: 2.6 دولار الدينار الأردني: 1.41 دولار الجنيه الإسترليني: 1.26 دولار جنيه جبل طارق: 1.26 دولار الفرنك السويسري: 1.10 دولار اليورو: 1.08 دولار دولار بروناي: 0.74 دولار الدولار السنغافوري: 0.74 دولار