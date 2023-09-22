الدولار يواصل المكاسب.. ماذا يعني للنفط والذهب والأسواق الناشئة؟

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي، ليصل لأعلى مستوياته في 6 أشهر، مدفوعا بالأداء القوي للاقتصاد الأكبر في العالم، والتوقعات بشأن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، بالإضافة إلى الاستفادة من ضعف الاقتصادات الكبرى الأخرى بقيادة أوروبا، والصين.

ومع استمرار مكاسب الأخضر، يبرز سؤال مهم، ماذا يعني ارتفاع الدولار للاقتصاد العالمي والنفط والذهب والأسواق الناشئة والشركات الأمريكية التي تعتمد على إيرادات من الخارج؟

الدولار.. مستويات مرتفعة جديدة

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، إلى 105.68، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 105.55، بحسب رويترز، وذلك بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ميلا للتشديد بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وحقق مؤشر الدولار أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ عام 2014، عندما ظل يرتفع طوال 9 أسابيع متتالية، بعدما نجح في التعافي من القاع المسجل عند أدنى من 100 نقطة في منتصف يوليو الماضي، ليصعد بأكثر من 5% منذ ذلك الوقت.

وشهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا بنحو 2% مقابل سلة من ست عملات رئيسية، منذ بداية العام الجاري.

الدولار الأمريكي

ما أسباب ارتفاع سعر الدولار؟

تعود أسباب أطول موجة مكاسب أسبوعية للدولار منذ عام 2014، إلي الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى الاستفادة من ضعف الاقتصادات الكبرى الأخرى بقيادة أوروبا، والصين.

وتشير البيانات الاقتصادية الرسمية الأخيرة إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي، وتحسن معنويات المستثمرين مع مواصلة سوق العمل الأداء القوي.

كما يستفيد الدولار من فجوة مسار السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنوك أخرى مثل المركزي الأوروبي وبنك اليابان وغيرها.

وقال خبراء عملات استطلعت رويترز آراءهم إن قوة الدولار راسخة وسيصعب على أغلب العملات الكبرى تخطيها حتى نهاية العام، لكنهم أشاروا إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعاتهم للدولار تميل صوب الاتجاه الصعودي.

الدولار الأمريكي

وظل الدولار قويا أمام أغلب العملات الكبرى رغم بعض نوبات التراجع مدعوما باقتصاد قوي، وعوائد السندات الخزانة الأمريكية الآخذة في الارتفاع، وهي من بين الأعلى بين الدول المتقدمة.

ويستفيد الدولار من استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد العائد على السندات لأجل عامين أعلى 5% للمرة الأولى منذ عام 2008.

وتعافى الدولار بصفته من الملاذات الآمنة ووصل إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بدفعة من القلق بشأن نمو اقتصاد الصين والاقتصاد العالمي بما أثر سلبا على شهية المخاطرة وعزز توقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وعوض كل خسائره في منتصف العام تقريبا.

هل يستمر صعود الدولار؟

قالت نسبة بلغت 81% من المحللين، إن المخاطر المحيطة بتوقعاتهم للدولار تتجه نحو الصعود، وذلك في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من الأول وحتى السادس من سبتمبر الجاري.

ووفقا لمتوسط آراء نحو 70 من خبراء العملات الاستراتيجيين، من المتوقع أن يتراجع الدولار بشكل محدود مقابل أغلب العملات الكبرى خلال عام، وأغلب ذلك لن يحدث إلا العام المقبل مع اقتراب أول عملية خفض من المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

الدولار القوي = تراجع الاقتصادات الناشئة

يمثل ارتفاع الدولار عادة تطورًا سيئاً للاقتصاد العالمي والأسواق المالية والشركات الأمريكية التي تعتمد على إيرادات من الخارج.

وأشارت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي، إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة 10% يتسبب في هبوط الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة بنحو 1.9% بعد عام واحد، مع استمرار الأثر السلبي لعامين ونصف.

ويظهر أثر ارتفاع الدولار على الأسواق الناشئة عبر تراجع أحجام التجارة بشكل أكثر حدة، وانخفاض الائتمان المتاح، وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، وتشديد السياسة النقدية، وهبوط أسواق الأسهم.

هل يتأثر الذهب بالدولار؟

صعود الدولار = ارتفاع الذهب والنفط

فيما يتعلق بالأسواق، يشكل صعود العملة الأمريكية ضغطاً على السلع الأساسية مثل الذهب والنفط، حيث ترتفع تكلفة شرائها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

الدولار القوي = هبوط مؤشر “إس آند بي 500” الأمريكي

يضر الدولار القوي بأرباح الشركات الأمريكية التي تعتمد على إيرادات من الخارج.

وحسب بيان صحفي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي، شركة “أبل”، التي تحصل على 60% من إيراداتها من الخارج، أكدت أن الدولار القوي، خفض مبيعاتها في الشهور الأخيرة.

كما ذكرت شركة “ديزني” أنها تتوقع هبوطاً لعدد زوار المتنزهات الدولية التابعة لها، بينما أشارت “نايكي” إلى أنها تتوقع تأثيراً سلبياً لأسعار الصرف على إجمالي المبيعات.

وبشكل عام، تتوقع الشركات المدرجة في مؤشر “إس آند بي 500” ببورصة نيويورك، والتي تحقق أكثر من نصف إيراداتها من خارج الولايات المتحدة تراجعًا في الأرباح بنحو 18% في الربع الحالي، مقابل توقعات بزيادة 4% في أرباح الشركات التي تتواجد معظم أعمالها داخل الولايات المتحدة.