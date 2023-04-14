الدولار يهبط بحصيلة سندات الخزانة المصرية لأدنى مستوى

طرح البنك المركزي المصري يوم 3 أبريل/نيسان الماضي (إصدار 4 أبريل) -نيابة عن وزارة المالية المصرية- سندات خزانة أجل ثلاث سنوات ذات العائد الثابت بالجنيه المصري وذلك بقيمة 3 مليار جنيه.

وقال تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز إنه على الرغم من تغطية العطاء بمعدل 1.9 مرة من المبلغ المطلوب إلا أن معدل قبول العروض لم يتخطى 0.04 بالمئة من إجمالي المبلغ المطلوب.

وطبقاً لبيانات البنك المركزي بلغت العروض المقدمة 26 عرض بقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه أي بمتوسط 222 مليون جنيه للعرض الواحد، وبلغت نسبة التغطية 1.9 مرة ضعف المبلغ المطلوب مقارنة بالمتوسط التاريخي لنسبة التغطية عند 2.2 مرة خلال الفترة من العام 2010 وحتى الربع الأول من 2023. كما تراوح العائد للعروض المقدمة بين 21.70 بالمئة و28.0 بالمئة بمتوسط مرجح 24.15 بالمئة وهو ما يزيد عن العائد المقبول بالعطاء السابق بمقدار 245 نقطة أساس (2.45%).

وجاء الطرح بعد أيام قليلة من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 30 مارس/آذار 2023 والذي قررت فيه اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 بالمئة، 19.25 بالمئة و18.75 بالمئة على الترتيب.

وبذلك يصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة منذ بداية فبراير/شباط 2022 وحتى نهاية مارس/آذار 2023 بمقدار 1,000 نقطة أساس (10%).

العروض المقبولة

أما العروض المقبولة، فكانت عرض واحد بقيمة إجمالية 1.09 مليون جنيه وهي أقل قيمة مقبولة تاريخياً خلال الفترة من 2010 وحتى الربع الأول من 2023. كما سجل معدل القبول حوالي 0.04 بالمئة كنسبة إلى المبلغ المطلوب، وهو أيضا أقل معدل قبول تاريخياً؛ حيث يبلغ متوسط معدل القبول حوالي 1.1 مرة من المبلغ المطلوب خلال الفترة من 2010 وحتى الربع الأول من 2023. وفيما يخص العائد بالعرض المقبول، فقد سجل 21.70 بالمئة مساوياً للحد الأدنى للعوائد بالعروض المقدمة، كما يتساوى تقريباً مع العائد الخاص بالعطائين السابقين لسندات الخزانة أجل ثلاث سنوات الصادرة في مارس/آذار 2023 بعائد بلغ 21.69 بالمئة في المتوسط وبقيمة عروض مقبولة بلغت 1.6 مليار جنيه بمعدل قبول 0.26 مرة من المبلغ المطلوب.

وسجل متوسط معدل التغطية لسندات الخزينة أجل ثلاث سنوات بالجنيه المصري 2.5 مرة ضعف المبالغ المطلوبة خلال الفترة منذ بداية 2023 وحتى أول أبريل/نيسان 2023، وهو ما يزيد عن متوسط 2022 عند 1.6 مرة والمتوسط التاريخي عند 2.2 مرة. وعلى الرغم من ذلك يبلغ معدل القبول 0.6 مرة من المبلغ المطلوب خلال الفترة من أول 2023 وحتى أول أبريل/نيسان 2023، بما يتماشى مع معدل القبول خلال 2022 وأقل من المتوسط التاريخي عند 1.1 مرة. وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في متوسط العائد بالعروض المقدمة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة لسندات الخزانة أجل ثلاث سنوات بالجنيه متوسط 21.47 بالمئة خلال الفترة منذ بداية 2023 وحتى أول أبريل/نيسان 2023 مقابل متوسط 16.37 بالمئة في 2022 ومتوسط 14.33 بالمئة في 2021. أي أن الزيادة في متوسط العائد قد بلغت 715 نقطة أساس (7.15%) منذ بداية 2022 وحتى أول أبريل/نيسان 2023. وبذلك جاءت الزيادة في متوسط العائد بأقل من الزيادة في أسعار الفائدة.

ومن حيث العائد الحقيقي على سندات الخزانة المصرية أجل ثلاث سنوات بالجنيه (العائد مخصوم منه معدل التضخم)، فقد سجل في أول أبريل حوالي سالب 10.23 بالمئة حيث سجل التضخم الرئيسي (العام) وقتها 31.93 بالمئة، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه العائد الحقيقي على سندات الخزانة الأمريكية أجل ثلاث سنوات بالدولار سالب 2.27 بالمئة. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار لمعدلات التضخم المتوقعة خلال ثلاث سنوات قادمة طبقاً لصندوق النقد الدولي، نجد أن العائد الحقيقي لسندات الخزانة المصرية أجل ثلاث سنوات بالجنيه قد يصل إلى موجب 5.35 بالمئة في حين أن العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأمريكية أجل ثلاث سنوات بالدولار قد يصل إلى موجب 0.79 بالمئة.

ونود الإشارة هنا إلى أن سندات الخزانة المصرية أجل 3 سنوات ذات العائد الثابت بالجنيه لم تحقق عائد حقيقي سلبي منذ 2010 إلا خلال فترتين؛ الأولى كانت لمدة 15 شهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى يناير/كانون الثاني 2018. والثانية هي الفترة الحالية وتحديداً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أي ما يقرب من 6 أشهر. وتمثل حصيلة سندات الخزانة المصرية ذات العائد الثابت بالجنيه أجل ثلاث سنوات نحو 41 بالمئة من حصيلة إصدارات سندات الخزانة المصرية بالجنيه (آجال مختلفة) وذلك منذ 2010.

وعلى الرغم من جاذبية العائد الحالي لسندات الخزانة المصرية أجل ثلاث سنوات بالجنيه نتيجة التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأعوام القادمة، إلا أننا يمكننا تبرير ارتفاع العائد بالعروض المقبولة كرغبة من المستثمرين في التحوط من انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار؛ حيث تخطت العقود الآجلة للدولار الأمريكي أجل 12 شهر مستوى 41 جنيه مصري، ما يشير إلى خفض محتمل في الجنيه المصري قد يصل إلى حوالي 25 بالمئة خلال 12 شهر؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي مزيد من التقييد النقدي.

ما هي أذون الخزانة؟

أذون الخزانة هي نوع من أنواع السندات الحكومية، والتي تعد أداة دين -وبشكل أبسط هي وثيقة إثبات للدين وضمان لحقوق الدائن- تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات، ولمزيد من التحديد فإن الأذون هي ديون قصيرة الأجل، لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.

وتقدم السندات الحكومية مدفوعات فائدة دورية تسمى مدفوعات القسيمة وتعادل هذه المدفوعات نسبة العائد المتفق عليه، أو ربما في بعض الحالات لا تقدم هذه الميزة لكن تباع بخصم على قيمتها الأصلية، وغالباً ما تُعتبر السندات الحكومية الصادرة عن الحكومات الوطنية استثمارات منخفضة المخاطر لأن الحكومة المصدرة تدعمها.

وفي مصر يبيع البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية ليتم تداولها بين البنوك والمؤسسات المالية التي تعد اللاعب الرئيسي في سوق أدوات الدين.

لماذا تحتاج الحكومات لهذه الأدوات؟

تعتمد الحكومة المصرية على السيولة المالية التي توفرها أدوات الدين لتدبير احتياجاتها الإنفاقية العاجلة للوزارات والهيئات الأخرى. وتقدر الحكومة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بنحو 558 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022- 2023.

وقالت القاهرة، في وقت سابق، إنها ستواجه العجز الكلى المتوقع في موازنة هذا العام من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، بالإضافة إلى قروض من مصادر خارجية قيمتها 12.6 مليار جنيه.

في يونيو/حزيران 2022، أقر البرلمان المصري موازنة السنة المالية 2022-2023، والتي تتوقع زيادة الإنفاق 15 بالمئة، وارتفاع العجز 14.5 بالمئة. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي إلى 2.07 تريليون جنيه من 1.79 تريليون جنيه للعام الماضي.

ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه. وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه ارتفاعاً من 487.7 مليار. وبطبيعة الحال تلجأ الحكومة إلى سوق الديون لتغطية هذا العجز.

لماذا يشتري المستثمرون هذه الديون؟

الهدف هو الربح، فالاستثمار في ديون الحكومة هو طريق مختصر لتحقيق الأرباح المؤكدة، خاصة مع عرض الحكومات معدلات عائد مرتفعة.

وبطبيعة الحال فإن الأمان هو عنصر جذب آخر، فعلى سبيل المثال، تعد سندات الخزانة الأمريكية أحد الاستثمارات الأكثر أماناً في العالم، وقد تكون ملاذاً أمناً للمستثمرين في بعض الأوقات، لأنها محمية بنفوذ الولايات المتحدة أقوى دولة عسكرياً واقتصادياً، ولأنها ببساطة هي المتحكم في عملة الاحتياط العالمية الأولى أي الدولار ويمكنها طباعة ما تشاء منها.

في حين أنه في معظم الدول تشارك المؤسسات المالية الكبرى -غالبا البنوك- فقط في عمليات تداول السندات الحكومية، فإن جزء كبير منها يطرح لاحقاً فيما يعرف بالسوق الثانوي.

السوق الثانوي

يمكن من خلال السوق الثانوي للمستثمرين الأفراد الاستفادة من هذه المنتجات المالية الآمنة والمربحة، عبر الاستثمار فيها من خلال مؤسسات مالية ووسطاء ماليين متخصصين. أيضاً تُعفى سندات الحكومات من الضرائب في عديد من الدول.

في المثال المصري، رفعت القاهرة سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى مستوى 21.490 بالمئة، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الماضي، وهو الأعلى منذ خمس سنوات، وهذا كان محفزاً لاستقطاب المستثمرين.

ولكن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، جعل المنتجات المالية المصرية جذابة للمستثمرين الأجانب الذين أصبح بمقدورهم شراء جنيهات أكثر واستثمارها في أدوات الدين لتحقيق عائد مرتفع.

في يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي، باعت مصر أذون خزانة بقيمة 51.9 مليار جنيه من الأوراق المالية، بعائد 21 بالمئة، لكن المفاجأة كانت في التهافت للحصول على هذه الأدوات المربحة، حيث تلقت الحكومة طلبات شراء تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف.

هل هي آمنة دائماً؟

على الرغم من كون سوق الديون المحلي، مثالاً تاريخياً للاستثمار الآمن ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في العالم أجمع تقريباً، نظراً لأن الحكومات في أسوأ الظروف يمكنها زيادة طباعة الأموال لسداد ديونها، فإنه أيضاً ينطوي على بعض المخاطر، نظرياً على الأقل.

ففي الولايات المتحدة، التي ينظر إليها باعتبارها سوق الديون الأمثل عالمياً، فرضت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية لتوفير لتدبير النفقات قبل نفاد أموالها بحلول الصيف، وذلك بعدما بلغت بالفعل الحد الأقصى المسموح لها اقتراضه.

ومن أجل استمرار عمل الحكومة وسداد الالتزامات المالية، فإن ذلك يتطلب من المشرعين إقرار قانون يسمح برفع حد الدين أو تعليقه، لتتمكن الوزارة من الاستدانة وتمويل النفقات الحكومية المختلفة، لكن هذا لم يحدث إلى الآن.

وستضطر الحكومة إلى الانتظار حتى يتخذ المشرعون قرارهم والذي يجب أن يصدر بحلول يونيو/ حزيران المقبل، وإلا ستضطر الحكومة الأمريكية للتخلف عن سداد ديونها، وستكون هذه سابقة ذات عواقب وخيمة.

وبشكل عام بعيداً عن أمريكا، فإن الدول التي تواجه عجزاً مزمناً في الموازنة، وتضطر إلى عرض فائدة مرتفعة على ديونها، تدخل إلى دائرة مفرغة، لأن ذلك يزيد عليها الأعباء المالية مستقبلاً، ويدفعها إلى اقتراض مزيد من الأموال لسداد الالتزامات، وهي ممارسة قد تصبح خطرة عند حد ما.

أيضا مع جذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يحولون دولاراتهم إلى عملات محلية من أجل الاستثمار في أدوات الدين، فهذا يجعل البلاد عرضة لما يعرف بـ “صدمة الأموال الساخنة”، حيث يندفع المستثمرون الدوليون لاستثمار أموالهم في أدوات الدين ومن ثم عند أقرب أزمة يهربون، كما حدث في مصر العام الماضي.

وسحب المستثمرون أكثر من 20 مليار دولار من أموالهم المستثمرة في أدوات الدين الحكومية في مصر خلال العام 2022، مع بدء الأزمة الأوكرانية وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع التضخم عالمياً، ما تسبب في صدمة للسوق المصري أعقبها ارتفاع قارب 100 بالمئة للدولار مقابل الجنيه.

هناك أنواع من أدوات الدين الحكومية ذات عائد ثابت، والتي ينظر إليها كأحد الاستثمارات المخاطرة بعض الشيء، لأنه عند ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، يظل حاملو هذه السندات يحصلون على عائد أقل مقارنة بالسوق.

أيضا هناك أنواع محددة من السندات يتم ربطها بمعدل التضخم، ليكون العائد المدفوع عليها مواكبا لتغيرات قيمة العملة الحقيقية وقوتها الشرائية. إذا كان العائد الثابت 10 بالمئة مثلا ونسبة التضخم في الاقتصاد 7 بالمئة، فهذا يعني أن المكسب الفعلي هو 3 بالمئة فقط.

الأنفوجراف لموقع “زاوية”