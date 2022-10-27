الدولار يقفز إلى مستوى تاريخي في مصر

قفز سعر الدولار في مصر أمام الجنيه إلى مستوى تاريخي ليصل إلى 22.46 مع إعلان البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة 200 نقطة اساس.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة، مايعادل 2% في اجتماع استثنائي.

وجاء ذلك من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل الى 13،25% و14،25% و13،75%،على الترتيب.

وقال المركزي، إنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

وأشار إلى أن سعر صرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

يذكر أن مصر توصلت الأربعاء إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لبرنامج إصلاح مدته 6 أشهر بقيمة 3 مليار دولار، في حزمة تهدف إلى دعم اقتصادها لمواجهة التحديات التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم.

وقالت إيفانا هولر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن قيمة البرنامج التمويلي 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر.

من جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، إن إجمالي قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار، والذي يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.