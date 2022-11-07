الدولار يرتفع مجددا في مصر

يستمر سعر الدولار بالارتفاع مقابل الجنيه المصري، وسجل اليوم زيادة بقيمة 5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي بحسب وسائل إعلام مصرية.

أسعار الدولار في البنوك في مصر

أعلى سعر للدولار داخل بنك الاستثمار العربي عند 24.30 جنيها للشراء، و24.35 جنيها للبيع.

سجل في ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 24.29 جنيها للشراء، و24.35 جنيها للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 24.28 جنيها للشراء، و24.35 جنيها للبيع.

وكان الدولار يشترى بـ 24.25 جنيها ، ويباع بـ 24.35 جنيها في كل من: بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي القطري، وبنك الإسكندرية، والأهلي الكويتي والمصري الخليجي.

سجل سعر الدولار أدنى مستوى له في بنك التعمير والإسكان، وبنك HSBC عند 24.15 جنيها للشراء، و24.25 جنيها للبيع.

أقر البنك المركزي المصري الخميس الماضي 27 أكتوبر 2022، رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وكشف أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب. وأوضح، أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.