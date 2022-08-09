فادي طنّوس by فادي طنّوس

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

الدولار يتراجع بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية

فادي طنّوس by فادي طنّوس

تراجع الدولار اليوم الاثنين متخليا عن بعض المكاسب التي حققها على خلفية بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة صدرت يوم الجمعة وبينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من القرائن بشأن الخطوات القادمة لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء بحسب رويترز.

وعززت بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية. ورأى المتعاملون في تلك البيانات مؤشرا إلى احتمال أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لمكافحة التضخم.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 106.43 بحلول الساعة 1850 بتوقيت جرينتش، منخفضا 0.2 بالمئة من أعلى مستوى له في عشرة أيام الذي سجله يوم الجمعة عند 106.930 . وتترقب الأسواق الآن بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء لتلقي مزيد من الضوء على نشاط أكبر اقتصاد في العالم. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي تراجع إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 9.1 بالمئة في الشهر السابق. وانخفض الدولار 0.12 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 134.835 ين.

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