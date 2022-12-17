الدولار والجنيه: حكاية الجنيه المصري.. ماضي عريق ومستقبل مجهول

تم تناول العلاقة الشائكة بين ابن الأصول الذي جار عليه الزمن أو بمعنى آخر عزيز قوم الذي تعرض للذل من ناحية، والوضيع الذي صعد من القاع إلى القمة على جثث الآخرين من ناحية أخرى، في العديد من الأعمال الأدبية والفنية بداية من رواية “مرتفعات ويذرنج” لإيميلي برونتي، وانتهاء بأغنية “آه لو لعبت يا زهر” للفنان أحمد شيبة التي تتذكرها كلما طالعت سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

ملعقة ذهبية

وُلد الجنيه المصري “ابن عز” وفي فمه ملعقة ذهبية:

ففي عام 1836 صدر الجنيه المصري الذهبي في عهد محمد علي باشا كرمز لاستقلال مصر عن الدولة العثمانية

كرمز لاستقلال مصر عن الدولة العثمانية وكان الجنيه الذهبي مقدرا بوزن 8.5 غراما من الذهب ليحل محل القرش العثماني كعملة رسمية للدولة المصرية

وتحولت العملة المصرية من الذهب إلى الورق عام 1898، حين طرح البنك الأهلي أوراقا نقدية للتداول لتكون بديلا للجنيه الذهبي

أوراقا نقدية للتداول لتكون بديلا للجنيه الذهبي وكان الجنيه الورقي مقدرا بـ 7.43 غرامات من الذهب، ونظرا لقيمته الكبيرة فقد قسم إلى عدد من الفئات الأصغر مثل القرش والمليم

الشباب والصمود

تعرض الجنيه المصري في شبابه لظروف صعبة للغاية كانت كفيلة بالقضاء على أي عملة أخرى، ولكنه صمد وخرج أكثر قوة، مثل الديون التي غرقت فيها مصر في عهد الخديوي إسماعيل والحربين العالميتين الأولى والثانية. ويقول التاريخ أنه في العام الذي اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية 1939 كان سعر الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادرا على شراء 5 دولارات. ولكن الآن وبعد مرور 83 عاما يبدو أن الشيخوخة والأمراض بات لها أثرها على الجنيه المصري.

قوة مهيمنة

كان لظهور الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كقوة اقتصادية مهيمنة تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي. وفي وقت من الأوقات، كان الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يمثل 50 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي. وكان من المنطقي نتيجة لذلك أن يصبح الدولار الأمريكي احتياطي العملة العالمي. وقد توصل مندوبو 44 دولة في عام 1944 لاتفاقية بريتون وودز التي أقرت رسميا اعتماد الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رسمية. ورغم ذلك لم يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جداً ليصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه.

منتصف العمر.. فشيخوخة

أخذ الوضع في التغير مع بداية الخمسينيات من القرن الماضي:

فمع قيام ثورة يوليو/تموز 1952 وحتى عام 1967 سجل سعر صرف الدولار قفزة كبيرة مقابل الجنيه، حيث ارتفع من نحو 0.25 إلى نحو 0.38 من الجنيه.

منذ عام 1979 وحتى عام 1988 قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعا من نحو 0.40 جنيه إلى نحو 0.60 جنيه من الجنيه

منذ عام 1989 وحتى عام 1990 قفز سعر صرف الدولار من نحو 0.40 جنيه في عام 1989 إلى نحو 0.83 جنيه في عام 1990

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من نحو 0.83 جنيه في عام 1990 ليسجل نحو 1.50 جنيها عام 1991

في عام 1992 قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 100 في المئة مرتفعاً من نحو 1.50 جنيه ليسجل نحو 3 جنيهات

في عام 1993 ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 3 جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيه

في عام 2001 قفز سعر الدولار من نحو 3.40 جنيه إلى 3.75 جنيه.

خلال عام 2002 وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 4 جنيهات.

في عام 2004 وصل سعر الدولار لنحو 5 جنيهات

بنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 5.75 جنيها

منذ عام 2006 وحتى قيام ثورة يناير /كانون الثاني2011 ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 6.5 جنيها

في نهاية عام 2011 سجل سعر صرف الدولار نحو 13.25 جنيها

قفز سعر الدولار من جديد مع قرار التعويم في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 ليسجل مستوى 19.60 جنيها

اليوم يبلغ سعر صرف الدولار 25.6 جنيها مصريا

يوم تحت.. يوم فوق

وهكذا يتضح من مسيرة الجنيه مع الدولار أن الدنيا كما قال الفنان عمرو السعيد “زي المرجيحة يوم تحت ويوم فوق”، فهي لا تدوم لأحد أبدا، ومن ثم يجب على صندوق النقد الدولي و غيره من الجهات المانحة تذكر ماضي الجنيه العريق وأن يظهروا بعض الرحمة تجاه “عزيز قوم ذل”.