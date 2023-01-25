وصل سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي غير مسبوق بعدما بلغ 55500 ليرة في تعاملات السوق السوداء في حين لا يزال السعر الرسمي لدى المصرف المركزي عند 1507 ليرات.

وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 دون توقف لينهار معها مدخول العائلة اللبنانية ما جعل أكثر من 79% من اللبنانيين تحت عتبة الفقر.

وأدى ارتفاع سعر العملة الخضراء إلى رفع تلقائي لأسعار المواد الغذائية الرئيسية دون حسيب أو رقيب أو دون التفات إلى مصير البناني الذي انخفض مدخوله الشهري من 650 دولار أمريكي في المتوسط إلى أقل من 20 دولار.

ورفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز التي تحتوي على 8 أرغفة إلى 26 ألف ليرة أي ما يقارب حوالي نصف دولار وهو ما يحول الخبز إلى سلعة للميسروين فقط.

في المقابل فاق سعر صفيحة البنزين (20 ليتر) المليون ليرة بحسب تسعيرة وزارة الطاقة.

وتوقفت محطات الوقود عن العمل ورفعت خراطيم مضخاتها أمام الزبائن في احتجاج من أصحابها على السعر الذي يعتبره أصحاب المحطات غير منصف.

الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية أمام الدولار

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة مطلع العام المنصرم إن الأزمة الاقتصادية في لبنان دفعت 8 من كل 10 لبنانيين إلى براثن الفقر. ورفعت الدولة الدعم عن كافة المواد الأولية التي تهم المواطنين بما في ذلك الوقود ومعظم أنواع الأدوية.

وفشل مجلس النواب اللبناني الذي تم انتخابه في أيار/ مايو المنصرم، من انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعقد مجلس النواب 11 جلسات دون التوصل لنتيجة إذ تعذر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات، أو بسبب عدم اكتمال النصاب المقرر بحضور ثلثي أعضاء البرلمان.

ويتداول اللبنانيون الدولار بأسعار مختلفة:

1507 ليرات السعر الرسمي في مصرف لبنان

15000 ليرة سعر الدولار الجمركي

55500 ليرة السعر في السوق السوداء الموازية

38000 ليرة السعر على منصة صيرفة التي أنشأها مصرف لبنان

42000 سعر التحويلات

8000 ليرة السعر في المصارف