الدولار في سوريا ينفلت من عقاله

ارتفعت أسعار العملة الأمريكية في سوريا بوتيرة غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة لتسجل صباح كل يوم جديد رقماً قياسياً جديداً جراء سياسات مصرف سوريا المركزي ما يعني بالنتيجة مزيداً من التضخم ومزيداً من اتساع شرائح الفقراء والجائعين.

وأصدر مصرف سورية المركزي صباح اليوم الخميس نشرته الجديدة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية (التجارية، الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية) ليكون الدولار الأمريكي 7500 ليرة سورية واليورو 8291 ليرة والريال السعودي، والدرهم الإماراتي 2043 ليرة، والكرون السويدي 728 ليرة.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الدولار الأمريكي في السوق السوداء بعد إعلان المصرف المركزي الأخير الثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد من نحو 7800 ليرة سجلها الدولار أمس الأربعاء.

ويأتي ذلك في ظل سياسات اقتصادية ومالية حكومية متخبطة تعكس مصالح فئة ضيقة جداً من السوريين، حيث تعتمد دمشق في معظم تعاملاتها على الدولار الأمريكي الذي يعد حجر الزاوية للعقوبات الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تستعمل عملتها كرأس حربة لفرض العقوبات على سوريا التي تشهد حرباً منذ بداية 2011.

ويعتمد معظم السوريون على السوق السوداء؛ حيث ترسل حوالاتهم من الخارج إلى شركات ومكاتب صيرفة في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا؛ حيث تسيطر الإدارة الذاتية الكردية والاحتلال الأمريكي، ولتقوم تلك المكاتب والشركات بدورها في تحويل الحوالاتات الخارجية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

ويعاني السوريون من تفاوت كبير بين الدخل والإنفاق ومن مستويات فقر غير مسبوقة، في ظل تداعيات الحرب المستمرة منذ العام 2011 والعقوبات الغربية والفساد المستشري الذي تعمق منذ الإثني عشرة سنة الماضية.