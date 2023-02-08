تأهل نادي الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2023 لأول مرة في تاريخه بعدما فاز على نظيره فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في دور النصف النهائي في المغرب.

وحلق الهلال إلى نهائي مونديال الأندية في إنجاز تاريخي يدون بحروف من ذهب في سجلات الكرة السعودية.

وكان الهلال ثأر أيضاً لنفسه بعد الخسارة من الفريق نفسه في نسخة العام 2019 من البطولة بنتيجة 2 – 1.

الهلال يدخل التاريخ

دخل الهلال التاريخ من أوسع أبوابه بعد بلوغه نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوز مثير في نصف نهائي البطولة، وسجل سالم الدوسري الهدفين الأولين من جزائيتين بينما سجل لوسيانو فييتو الهدف الثالث. وينتظر الهلال الفائز من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد اليوم لتحديد الطرف الثاني المتأهل للنهائي المقرر إقامته السبت المقبل.

وبدأ الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال، المباراة بقائمة بدأت مغايرة عن المواجهة الأولى، وذلك بحضور الثلاثي خليفة الدوسري وكاريلو وفييتو في القائمة الأساسية، وذلك للأدوار الدفاعية التي يجيدها الدوسري مقابل حضور مفاجئ لكاريلو الذي كان أقرب للغياب بداعي الإصابة.

وخطف فريق الهلال جزائية مبكرة منحته ثقة كبيرة في اللقاء أمام بطل أميركا الجنوبية، بعدما سقط الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب خط وسط الفريق الأزرق في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، تقدم لها سالم الدوسري ولعبها بإتقان داخل الشباك البرازيلية.

واندفع لاعبو فلامنغو البرازيلي نحو المقدمة وشكلوا ضغطاً كبيراً على فريق الهلال الذي تراجع للدفاع عن تقدمه والإبقاء على شباكه نظيفة، أربك الهدف المبكر حسابات فلامنغو وتحصل اثنان من لاعبيه على بطاقات صفراء في وقت مبكر.

ولم يدم صمود فريق الهلال طويلاً بعدما سدد بيدرو غيليرمي كرته صوب شباك عبد الله المعيوف مع الدقيقة 20 في لقطة حملت أخطاء مشتركة بين دفاع الفريق الأزرق.

الشوط الأول

بدأ فريق الهلال الشوط الأول بضغط أدى إلى حصوله على ركلة جزاء بعد مرور أربع دقائق إثر عرقلة لاعبه لوسيانو فييتو داخل منطقة جزاء فلامنغو ليُسددها زميله سالم الدوسري بنجاح في المرمى.

وأرسل لاعب فلامنغو بيدور كرة رأسية في الدقيقة 10 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهلال.

وبدأ فريق فلامنغو في الدقائق التالية السيطرة على الكرة والدخول لمجريات الشوط وسط تمركز جيد للاعبي الهلال.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 15 بطاقة صفراء ضد جيرسون؛ لاعب فلامنغو، قبل أن يُشهر الحكم بطاقة ثانية ضد جابريل بارابوسا لاعب فلامنغو أيضاً للاعتراض.

وأدرك فلامنغو التعادل سريعاً بعدما وصلت الكرة داخل منطقة جزاء الهلال للاعبه بيدرو الذي سددها في الشباك بالدقيقة 20.

وشهدت الدقيقة 45+8 طرد لاعب فريق فلامنغو جيرسون بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء للهلال.

الشوط الثاني

حصل الهلال، في الدقيقة 58، على فرصة خطيرة بعد مراوغة رائعة من موسي ماريجا لأكثر من لاعب لفلامنغو ومررها لخليفة الدوسري إلا أنه صوبها واصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 64، تعرض خليفة الدوسري لإصابة مما دفع رامون دياز لتغييره، ونزول ناصر الدوسري بدلاً منه بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة.

ونجح فييتو، عند الدقيقة 70، في إضافة الهدف الثالث بعد استغل أسيست رائع من سالم الدوسري، ليسددها بشكل أكثر من رائع لتسكن شباك حارس فلامنغو.

وتمكن الهلال فمن فرض أسلوبه على أغلب أوقات المباراة، حيث اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، ونجح لاعبوه في تشكيل خطورة على مرمي فلامنغو البرازيلي.

وفي الدقيقة 90+1، نجح فلامنغو في تسجيل الهدف الثاني له بعدما استغل خطأ من دفاع الهلال عن طريق لاعبه بيدرو الذي سددها في المرمي بسهولة.

تشكيل الهلال الأساسي

بدأ فريق الهلال المباراة بتشكيل مكوّن من الحارس عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، خليفة الدوسري، غوستافو كويلار، أندري كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، موسى ماريغا، أوديون إيغالو.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق فلامنغو كالتالي:

حراسة المرمى: سانتوس

خط الدفاع: ماثيوزينو، دافيد لويز، ليو بيريرا، أيرتون لوكاس

خط الوسط: تياجو مايا، جيرسون، إيفرتون ريبيرو، دي أراسكايتا

خط الهجوم: بيدرو، جابرييل باربو