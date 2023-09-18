الدوري المصري.. قصة 75 عاما بدأت بطعم الزمالك و487 جنيها

لا مسابقة دوري في أفريقيا، تسبق الدوري المصري، البطولة الأقدم التي تحتفل هذا الموسم بمرور 75 عاما على انطلاقها.

وينطلق الموسم الـ65 من الدوري المصري اليوم الإثنين، وذلك خلال 75 عاما، حيث كانت أول مباراة في تاريخه يوم 22 أكتوبر 1948.

الموسم الأول للدوري المصري شهد مشاركة 11 فريقا فقط، هي الأهلي وفاروق (الزمالك حاليا)، الاتحاد السكندري، والاسماعيلية (الإسماعيلي حاليا)، والسكة الحديد، وأوليمبي الإسكندرية واليونان ومصري بورسعيد وبور فؤاد والترسانة والترام.

ورغم مشاركة عشرات الأندية على مر تاريخ المسابقة إلا أن ناديين فقط استطاعا أن يعيشا كافة مواسم البطولة، دون هبوط للقسم الثاني، هما الأهلي والزمالك.

الدوري المصري.. قصة بدأت بطعم الزمالك

ورغم أنه يعد الوصيف التاريخي للبطولة، كأكثر الأندية حصدا للمركز الثاني وثاني أكثر الأندية تتويجا باللقب، إلا أن انطلاقة الدوري المصري جاءت بصبغة بيضاء.

كان ملعب الزمالك أول ملعب يشهد مباراة في الدوري، وبطبيعة الحال كان الفريق المسمى حينها فاروق هو طرف تلك المباراة، وكان الحكم هو حسين إمام، سليل عائلة إمام التاريخية (عم حمادة إمام والد حازم إمام).

كان يتم احتساب نقطة لكل تعادل ونقطتين لكل فوز في النسخة الأولى من المسابقة، التي شهد أسبوعها الأول انتصارات خماسية للزمالك والأهلي.

انطلق الدوري المصري في الثالثة عصر الجمعة 22 أكتوبر 1948، بمباراة فاروق الأول والمصري، وشهدت فوز أصحاب الأرض بخمسة أهداف لهدف.

حسن الشاذلي في المقدمة 🔝



لـنلقي نظرة على قائمة هدافي الدوري المصري عبر تاريخه قبل انطلاق الموسم الجديد 👇⚽#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile pic.twitter.com/QbvvhwBCt3 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) September 16, 2023

كان محمد أمين لاعب الزمالك صاحب أول هدف في تاريخ المسابقة، فيما سجل سعد رستم (3 أهداف) ليصبح صاحب أول هاتريك.

وأضاف خماسية الزمالك عبدالكريم صقر، فيما سجل للمصري الضظوي قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.

وفي الجولة ذاتها، فاز الأهلي بخماسية دون رد على اليونان، سجلها مكاوي (2)، ولهيطة، وحلمي، ونجيب.

كل مباريات الجولة شهدت أهدافا، حتى تلك التي انتهت بالتعادل، حيث فاز الأولمبي بهدف على الترسانة،وبثلاثة أهداف لهدف هزم الإسماعيلية فريق الاتحاد.

وفي ختام الجولة تعادل السكة الحديد 3-3 مع بورفؤاد، فيما لم يلعب فريق الترام في الجولة الأولى نظرا لمشاركة 11 فريقا.

ويبدو أنها من عادات الدوري المصري، حيث شهدت الجولة الأولى إضراب بعض حكام كرة القدم، وذلك للاعتراض على تشكيل لجنة المراقبة، حيث كان يتواجد بعض الأجانب في عضوية اللجنة، ورفض الحكام أن يتولى الأجانب هذه الوظائف الرئيسية.

الطريف أن مسابقة الدوري المصري في موسمها الأول، شهدت إقامة دوري الرديف أو دوري الاحتياطيين، بنفس ترتيب مسابقة الدوري، بيد أن التجربة لم تكتمل لاحقا.

18 فريق 👕

لقب واحد 🏆



الدوري الأقوى في المنطقة يعود إليكم من جديد 🔙



كونوا مستعدين 👀#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile pic.twitter.com/OcgDbLOSZM — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) September 16, 2023

جدير بالذكر أن الأهلي حسم اللقب الأول في تاريخ الدوري برصيد 29 نقطة، لكن تساوى ناديين برصيد 25 نقطة في المركز الثاني هما الترسانة والاسماعيلية.

ولأن نظام فارق الأهداف لم يكن معمولا به في لائحة المسابقة. تم الاحتكام الى مباراة فاصلة لتحديد وصيف البطل، تقام بعد 5 أيام من آخر مسابقة بالبطولة.

لاقت فكرة المباراة الفاصلة احتجاجا من الصحفيين الرياضيين الذين طالبوا بالاحتكام لفارق الأهداف كما يحدث في المسابقة الانجليزية مهد كرة القدم في العالم، إلا أن المباراة أقيمت بالفعل يوم 24 يونيو 1949 وهو آخر يوم في أول نسخة من تاريخ البطولة، وفاز فيها الترسانة على الاسماعيلية 3-2، ليسطر نجاحات كبيرة هذا الموسم، بعدما فشل في الدور الأول في جمع سوى 7 نقاط فقط، قبل أن يجمع 18 نقطة في الدور الثاني ليتوج بطلا بامتياز في الشطر الأخير من المسابقة.

قرر اتحاد الكرة أيضا اقامة مباراة ودية تجمع الفرق أصحاب المراكز الأولى يوم 26 يونيو وذلك للاحتفاء بالأهلي بطل أول مسابقة، وتوزيع جوائز المسابقة.

لعب الأهلي والمصري في فريق واحد بزي أحمر، ولعب الترسانة والاسماعيلي منافسا بالأزرق، وفاز الأحمر بنتيجة 5-3، قبل أن يعتلي لاعبو الأهلي منصات التتويج باول القاب الدوري الممتاز.

الدوري المصري.. كم بلغت إيرادات الموسم الأول؟

بلغت ايرادات الدوري المصري في موسمه الأول 487 جنيها و 276 مليما، وبلغت إجمالي المصروفات 211 جنيها و66 مليا، وتم إدراج مصاريف ميداليات اللاعبين للموسم الأول ضمن ميزانية الموسم الثاني.

لم يحصد الأهلي بطل الدوري المصري على درع للبطولة، حيث تم اعتماد ذلك الأمر بداية من الموسم الثاني.

جدول مباريات أول أسبوع في تاريخ الدوري المصري

أريبيان بزنس، تنشر لزوارها الأعزاء، جدول مباريات الأسبوع الأول لمباريات الدوري المصري موسم 1948- 1949.

اليوم والتاريخ والوقت الفريق الاول النتيجة الفريق الثاني الحكم ملعب المباراة الجمعة 22 أكتوبر 48 الساعة 3 م فاروق الأول 5 1 المصري حسين امام ملعب فاروق بالزمالك الأحد 24 أكتوبر 48 الساعة 3 م الأهلي 5 0 اليونان محمد السيد ملعب الأهلي بالجزيرة الأحد 24 أكتوبر 48 الساعة 3 م الأوليمبي 1 0 الترسانة اسماعيل كاسب الأحد 24 أكتوبر 48 الساعة 3 م الإسماعيلية 3 1 الاتحاد زكي عثمان الاثنين 25 أكتوبر 48 الساعة 3 م السكة الحديد 3 3 بور فؤاد عزت العشماوي الترام (باي) جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري موسم 1948-1949