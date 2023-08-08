الدوري السعودي على منصة دازن البريطانية

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن منصة دازن للبث التدفقي حصلت على حقوق بث الدوري السعودي لكرة القدم الموسم المقبل الذي ينطلق يوم الجمعة في بريطانيا.

وكشفت الصحيفة أنه سيتم بث 3 مباريات من الدوري السعودي في كل مرحلة، واحدة منها لنادي النصر الذي يلعب في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتبت الصحيفة في تقريرها: “عشاق كرة القدم سيكونون على موعد مع مواجهة مثيرة، إذ سيلاقي الاتفاق الذي يقوده المدرب ستيفن جيرارد ويلعب في صفوفه جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق، النصر الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق وساديو ماني جناح ليفربول السابق”.

وضمت أندية السعودية مجموعة كبيرة من اللاعبين العالميين منهم كريم بنزيمة وروبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي ورياض محرز ونغولو كانتي وروبن نيفيز ومالكوم وسيرغي ملينكوفيتش سافيتش ومارسيلو بروزوفيتش.