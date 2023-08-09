الدوري السعودي في فرنسا وأفريقيا على كانال بلوس

أعلنت محطة “كانال بلوس فوت” الفرنسية نيلها حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي لكرة القدم في موسمه الجديد الذي ينطلق في 11 من الشهر الجاري.

وقالت القناة عبر حسابها على “تويتر”: دوري المحترفين السعودي قادم إلى كانال بلوس.



وأضافت: رونالدو وبنزيمة وماني ومحرز يعودون إلى كانال بلوس في فرنسا وأفريقيا.

? La Saudi Pro League arrive sur CANAL+ ! ??



Ronaldo, Benzema, Mané, Mahrez… font déjà leur retour sur @canalplus en France et en Afrique ?



Rendez-vous dès vendredi ? pic.twitter.com/1xm5KFmnDg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 8, 2023

وأرفقت القناة المنشور بصورة يظهر فيها الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي، المنضمان إلى صفوف الاتحاد حامل اللقب، والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبا النصر والجزائري رياض محرز الذي انتقل إلى الأهلي العائد لدوري الأضواء.



وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل بمواجهة الأهلي والحزم، بينما يستهل الاتحاد رحلة دفاعه عن اللقب يوم الاثنين المقبل أمام الرائد.