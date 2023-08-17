الدوري السعودي – جدول مباريات المرحلة الثانية: تقديم نيمار وعودة رونالدو

ستكون كل الأنظار شاخصة يوم السبت إلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، لمشاهدة النجم البرازيلي نيمار الذي قد يوقع ظهوره الأول مع فريقه الجديد الهلال خلال مباراته مع الفيحاء ضمن الرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكانت المباراة مقررة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، لكن رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين قررت نقلها إلى ملعب الملك فهد الدولي لإتاحة الفرصة لحضور أكبر عدد من الجماهير في حفل تقديم نجم الفريق الجديد.

وسيقام حفل تقديم نيمار لجماهير فريقه الهلال، قبل انطلاق مواجهة الفيحاء ومن المتوقع أن يشارك في المباراة لدقائق قليلة.

ومن المتوقع ان تشهد المرحلة الثانية عودة أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما غاب عن المباراة الأولى لفريقه النصر ضد الاتفاق والتي انتهت بفوز الأخير 2-1.

وعانى رونالدو من اصابة طفيفة اثر المباراة التي قاد فيها فريقه للتتويج بكأس الأندية العربية بعد الفوز على الهلال نفسه 2-1 بتسجيله الثنائية.

وتنطلق المرحلة الثانية من الدوري السعودي اليوم الخميس بمباراة تجمع بين ضمك والرياض.

وفي ما يلي جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم

المباراة الموعد الملعب ضمك – الرياض الخميس 17 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب نادي ضمك الخليج – الأهلي الخميس 17 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير محمد بن فهد الأخدود – الفتح الجمعة 18 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير هذلول الرياضية الحزم – الاتفاق الجمعة 18 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب نادي الحزم النصر – التعاون الجمعة 18 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة الأول بارك الوحدة – الشباب الجمعة 18 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية أبها – الرائد السبت 19 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الهلال – الفيحاء السبت 19 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الملك فهد الدولي الاتحاد – الطائي السبت 19 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير عبد الله الفيصل

وسيتمكن عشاق المستديرة متابعة النجوم الكبار التي استقطبتهم الفرق السعودية عبر قنوات SSC الفضائية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي لكرة القدم على القمرين الاصطناعيين عرب سات ونايل سات، وذلك مجانًا بتقنية SD، وبتقنية HD، بواسطة جهاز GOBX.