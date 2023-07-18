كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي

ما زال النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي يتحدى غريمه التقليدي ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، رغم انتهاء سنوات مواجهتهما الشهيرة في الدوري الإسباني. حيث قال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، أن الدوري السعودي أفضل من نظيره الأمريكي.

وانضم رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي المنصرم، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو، خلال تصريحات صحفية، عقب خسارة النصر الودية ضد سيلتا فيجو الإسباني وديًا بنتيجة (0-5): “الدوري السعودي أفضل من الأمريكي.. أنا متأكد بنسبة 100% أنني لن أعود إلى أي ناد أوروبي في الفترة المقبلة”.

وتابع: “فتحت الطريق إلى الدوري السعودي، والآن كل اللاعبين يأتون إلى هنا”.

يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد انتقل مؤخرًا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، لينتهي الصراع الذي امتد نحو عقدين من الزمن بين النجمين.