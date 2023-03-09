الدوري الإيطالي يحتفل بشراكته مع إكس دبي

أعلن الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” عن افتتاح أول مكتب تمثيلي له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي، والذي يقوده ألفونسو دي ستيفانو، وهو مدير تنفيذي ذو خبرة تقوق الـ20 عاماً في مجال الإعلام الرياضي الإقليمي عمل فيها مع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أبوظبي للإعلام.

واحتفالاً بهذا الإنجاز، أقام الدوري شراكة مع إكس دبي، الشركة الرائدة في الأنشطة والرياضات المشوقة في دولة الإمارات، وأطلق مقطع فيديو مشوق يعلن وصول كرة القدم الإيطالية إلى المنطقة.

ويتضمن الفيديو مجموعة من لاعبي الدوري الإيطالي مرتدين القمصان المميزة لأنديتهم وهم يقفزون بالمظلات من سماء الإمارات العربية المتحدة فوق أشهر الوجهات في الدولة، ويشاركهم أسطورة الكرة الإيطالية كريستيان فييري.

تعليقاً على الافتتاح، قال میكیلي شیكاریزي، مدیر التجارة والتسویق للدوري الإيطالي لكرة القدم: “يعتبر التعاون مع شركة متميزة مثل إكس دبي لتدشين أول مكتب لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة استثنائية للدوري الإيطالي والأندية المشاركة به لتعزيز تواجدهم على المستوى الدولي، وتُعد المنطقة سوقاً رئيسية ومهمة لنا، حيث تضم أكثر من 30 مليون مشجع للكالتشيو بين سكانها الذين تقل أعمار نصفهم عن 25 عاماً. تشهد صناعة كرة القدم تطورات كبيرة على مستوى العالم وعلينا أن نواكب هذه التطورات من خلال تقديم محتوى رياضي وترفيهي فريد من نوعه يلائم أذواق الجمهور المستهدف وتطلعاته. إن إكس دبي علامة بارزة في دولة الإمارات، وأنا على يقين من أن هذا الافتتاح سيكون بداية لرحلة نجاحنا معاً”.

ومن جانبه، قال محمد جواد، المدير العام لشركة إكس دبي: “دائماً ما تسعى إكس دبي الرائدة في عالم المغامرات والترفيه، لتعزيز الصحة واللياقة وتوفير تجارب مشوقة في المدينة لإلهام الأفراد من جميع الأعمار والقدرات لعيش حياة صحية ورؤية العالم من منظور آخر. يسرنا التعاون مع الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال شغف مشترك لتحسين حياة المقيمين والزوار وتوسيع حدود قدراتهم، والعمل معاً لدعم نمو الكرة الإيطالية وإشباع شغف محبيها وعشاقها في دولة الإمارات وفي المنطقة ككل”. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الدوري الإيطالي لكرة القدم خلال القمة العالمية للقيادات الرياضية التي عقدت في أبوظبي عن عزمها لإطلاق جولة ترويجية عالمية تمتد لستة أشهر عبر خمسة قارات من أجل الترويج لحقوق البث التلفزيوني. يذكر أن شركة أبوظبي للإعلام ومنصة “ستارزبلاي” (STARZPLAY) تمتلكان حقوق البث الحصرية لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضم أكثر من 20 دولة منها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب.