فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

الدوري الإنكليزي: استبعاد حكم ضرب لاعب ليفربول حتى انتهاء التحقيقات

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الدوري الإنكليزي

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم أن الحكم المساعد كوستنتين حدجيداكيس لن يقود أي مباراة، حتى انتهاء التحقيق في حادثة ضربه مدافع ليفربول الدولي الاسكتلندي أندرو روبرتسون بمرفق يده، عقب نهاية الشوط الاول من المباراة ضد أرسنال (2-2) الأحد في المرحلة الثلاثين.

وقالت اللجنة في بيان “لن نعيِّن كوستنتين هذيداكيس في أي مباراة ضمن المسابقات حتى انتهاء تحقيق الاتحاد الانكليزي في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول أندرو روبرتسون في آنفيلد”.

وقال الرئيس السابق للجنة التحكيم كيث هاكيت في تصريح لراديو بي بي سي فايف لايف: “في النهاية، إذا أدين بهذا (الحادث)، فإن مسيرته المهنية في خطر”.

وأضاف “كنت أحاول أن أجد عذرًا عن سبب قيامه بذلك: هل كان خائفًا؟ لا ينبغي أن يكون كذلك، لأنه في بيئة محمية مع الكثير من الأمن. لكن رد فعله لم يكن مناسباً، وها نحن نتحدث عن حكم مباراة وليس عن قرار، ولكن عن إجراء من قبل حكم مباراة – ومن الواضح أنه فقد رباطة جأشه”.

وحصلت الحادثة في نهاية الشوط الاول عندما توجه روبرتسون الى الحكم المساعد حدجيداكيس للاحتجاج، فرفع الاخير ذراعه وضرب الاسكتلندي في وجهه وعنقه ما أدى الى موجة من الاحتجاجات للاعبي ليفربول.

وصرخ روبرتسون: “لقد ضربني بمرفق في حنجرتي، ضربني مساعد الحكم في حلقي!” قبل أن يبعده زملاؤه عن الطاقم التحكيمي ونال بطاقة صفراء.

وعقب المباراة، أشارت الهيئة المسؤولة عن التحكيم الاحترافي في إنكلترا في بيان صحافي إلى “علمها بحادث مساعد الحكم المساعد كوستنتين حدجيداكيس ومدافع ليفربول أندرو روبرتسون”، مضيفة “فتحنا تحقيقا وسندرس الأمر بالتفصيل بعد المباراة”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا