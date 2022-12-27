الدوري الإنجليزي: أرسنال يحتفظ بالقمة، ومحمد صلاح يسجل ويصنع

احتفظ فريق المدفعجية “الأرسنال” بقمة الدوري الإنجليزي بفوزه على فريق ويستهام، فيما تقدم نيوكاسل يونايتد مؤقتا للوصافة بالفوز على ليستر سيتي. وبات فريق ليفربول على أعتاب الأربعة الكبار بعد فوزه على مضيفه أستون فيلا.

النتائج

وفيما يلي نتائج مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي:

فاز ليفربول على مضيفه أستون فيلا 3 -1 في مباراة أحرز فيها محمد صلاح الهدف الأول لفريقه وصنع الثاني

فاز الأرسنال على فريق وستهام 3 -1

فاز نيوكاسل يونايتد على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة

قلب توتنهام تأخره بهدفين أمام مضيفه برنتفورد إلى تعادل بهدفين لكلٍ منهما

فاز برايتون على مضيفه ساوثهامبتون 3 – 2

تفوق فولهام على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل

وظفر ولفرهامبتون بنقاط مباراته الثلاث من أمام مضيفه إيفرتون بهدفين لهدف

الوصيف

واستطاعت الفرق الفائزة تحسين وضعها في سلم ترتيب المسابقة، لاسيما نيوكاسل الذي رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني متفوقا بنقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، إلا أن مانشستر سيتي لايزال بإمكانه استعادة موقعه في المركز الثاني، في حال تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته مع مضيفه ليدز يونايتد الأربعاء. كما تقدم فريق ليفربول الذي كان قد تعثر في بداية الموسم إلى المركز السادس.