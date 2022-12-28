الدوري الإنجليزي: ما الذي دفع ليفربول إلى عمل أي شئ لاتمام صفقة الهولندي كودي جاكبو ؟

شكل انتقال الهولندي الشاب كودي جاكبو إلى ليفربول الإنجليزي صدمة لمحبي مانشستر يونايتد الذين كانوا يستعدون لاستقباله في “أولد ترافورد“.

وعلى الرغم من أن المؤشرات كلها كانت تتجه نحو أن ينتقل جاكبو لليونايتد مطلع العام الجديد مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية يوم الأحد المقبل، إلا أن “الشياطين الحمر” تلقوا الخبر السيئ، بعد اتمام آيندهوفن وليفربول صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً إلى صفوف “الريدز“.

من هو كودي جاكبو لاعب ليفربول الجديد؟

العمر: 23 عاما

خلال الموسم الحالي لعب مع فريقه 24 مباراة في جميع المسابقات

سجل 13 هدفاً

صنع 17 تمريرة حاسمة

خلال مسيرته الكاملة مع آيندهوفن لعب 159 مباراة في جميع المسابقات

سجل 55 هدفاً

صنع 50 تمريرة حاسمة

مثل منتخب بلاده في 14 مباراة سجل خلالها 6 أهداف بينها 3 في مونديال قطر 2022، في مرمى السنغال والإكوادور وصاحبة الضيافة توالياً.

اختيار ليفربول

يمكن القول إن ليفربول هو من بذل كل ما في وسعه للحصول على خدمات جاكبو بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في كأس العالم، كونه بحاجة ماسة للاعب بهذه القدرات مع اقتراب عقود نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر من الانتهاء في ختام الموسم الحالي، ووصول جوردان هندرسون وتياجو ألكنتارا إلى الثلاثينيات من عمرهما.

وكان على الريدز تعزيز صفوفه لتفادي بداية الموسم المخيبة للأمال وتعرضه لأربع خسارات وضعته في المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر.

غيابات ليفربول دفعت للتعاقد مع جاكبو

يعاني فريق كلوب من غياب العديد من اللاعبين الهامين في التشكيلة الأساسية، وقد وصف إصابة الكولومبي لويس دياز بأنها “صفعة على الوجه” لاسيما أنه سيكون بعيداً عن الملاعب حتى آذار/مارس المقبل، كذلك بالنسبة للبرتغالي ديوغو جوتا الذي لن يعود قبل شباط/فبراير.

ويعد جاكبو بالنسبة لليفربول بمثابة الشخص المناسب في المكان المناسب، من حيث العمر والسعر وتوقيت الانتقال وانجازاته.

ووفقاً لموقع “ذا أثليتيك” الأمريكي المتخصص في الشأن الرياضي، فإن التعاقد مع جاكبو يأتي أيضاً بهدف الانتقال السلس من الجبهة القديمة التي كانت تضم الثلاثي ساديو ماني، روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح إلى نواة أصغر سناً من اللاعبين داروين نونيز (23 عاماً)، ودياز (25 عاماً) وجوتا (26 عاماً).

اكتشاف جاكبو

اكتشف جاكبو عام 2014 حينما كان لا يتجاوز عمره 15 عاماً، كان يلعب كمهاجم في أكاديمية آيندهوفن، ما يشير إلى إمكانية توظيف مهاراته الهجومية إلى جانب استغلال دوره كجناح على الجهة اليسرى.

ويرى كلوب وطاقمه في الجهاز الفني للريدز في جاكبو:

لاعبا قادرا على انهاء الهجمات بكفاءة عالية

لديه حس غريزي أمام المرمى

يمكنه التسديد من مسافة بعيدة

لديه فنيات في التمرير واختراق الدفاع

ولا يخفي كلوب رأيه بأن جاكبو سيحتاج إلى التدريب بشكل جيد ليواصل تطوره خاصة أنه انتقل إلى دوري جديد وأنه سيكون بعيداً عن وطنه للمرة الأولى.

وسيتيح وجود لاعبين يمكنهم اللعب في أكثر من مركز الحرية لكلوب تدوير تشكيلته وتبديل الأدوار بين اللاعبين الرئيسين وتفعيل الخطط التكتيكية بشكل أفضل، كما سيمنحه إعادة اللاعبين المميزين إلى مراكزهم المعهودة.

وسيدخل جاكبو في منافسة مع العديد من اللاعبين المؤثرين في ليفربول للحصول على مكان أساسي في تشكيلة كلوب من بينهم فابيو كارفالو الذي يقدم أداء مميزاً في الجهة اليسرى.

ويمكن لجاكبو أيضاً التحول كلاعب خط وسط مهاجم، وهو ما فعله مع منتخب بلاده خلال كأس العالم.

وكانت خطة لويس فان غال مدرب منتخب هولندا لا تعتمد على الأجنحة، لذلك اضطر جاكبو إلى تكييف لعبته لاقتحام المنتخب الوطني. ولم يكتف باللعب في خط المقدمة ولكن أيضاً كاللاعب رقم “10” وراء اثنين من المهاجمين.

وخلال تواجده مع آيندهوفن تحت قيادة المدرب رود فان نيستلروي غالبا ما توكل لجاكبو مهمة الجناح الأيسر إن في تشكيلة 4-2-3-1 أو 4-3-3.

ما الذي يجمع بين بابل وجاكبو؟

ونقل موقع “ذا أثليتيك” عن لاعب منتخب هولندا وفريق ليفربول السابق ريان بابل قوله في جاكبو “مهاراته متنوعة للغاية. إنه قادر على اللعب في أكثر من مركز. لديه فنيات رائعة وهو قادر على تجاوز المدافعين والانطلاق بالكرة والدخول بها والتسديد. يمكنك رؤيته خلال المباريات كيف يبحث باستمرار عن الفرص. في بعض الأحيان تجده في عمق منطقة الخصم ينتظر الكرة، وأحيانا ينتقل إلى الجانب لخلق مساحة. وفي أحيان أخرى مترمكزا في وسط الملعب”.

وكثيراً ما تم تشبيه جاكبو ببابل، لاسيما الصفات المشتركة بينهما خاصة:

المراوغة بالكرة

السرعة

الطاقة الكبيرة

السلاسة خلال الركض بالكرة في المساحات

وسيتعين على جاكبو بدءاً من اليوم الأول لانخراطه مع ليفربول، سرعة التأقلم والتكيف ونقل تفوقه وتميزه في الدوري الهولندي والدوري الأوروبي إلى تجربته الجديدة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.