الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستعيد الوصافة بعد الفوز على ليدز يونايتد

نجح فريق السيتيزنس مانشستر سيتي في استعادة وصافة الدوري الإنجليزي من نيوكاسل إثر فوزه على مضيفه ليدز يونايتد بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة عشر.

أبرز محطات المباراة

شن السيتي هجوما كاسحا منذ البداية، وحاصر فريق ليدز في منطقة مرماه:

في الدقيقة 45 نجح رودري في إحراز هدف التقدم للسيتي

في الدقيقة 51 أضاف هالاند الهدف الثاني

وعاد هالاند ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63

قلص سترايك الفارق بتسجيل هدف لليدز في الدقيقة 72

الوصافة

بهذا الفوز رفع السيتي رصيده إلى 35 نقطة لينتزع الوصافة من نيوكاسل الذي تراجع إلى المركز الثالث فيما ما يزال مدفعجية الأرسنال يتصدرون الدوري بـ 40 نقطة. أما ليدز فقد توقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ 15.