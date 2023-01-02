الدوري الإنجليزي: ليفربول يخسر أمام برنتفورد 3 -1

في خامس خسارة لليفربول، افتتح برنتفورد الأهداف في الدقيقة 19 بهدف نتيجة خطأ دفاع ليفربول، إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول أدخل بالخطأ الكرة في مرماه بالدقيقة 19، بينما سجل يوان ويسا الهدف الثاني، في الدقيقة 42 من الشوط الأول. وفيما أحرز ليفربول هدفا في بداية الشوط الثاني إلا أن بنتفور سجل هدفه الثالث في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. تعد هذه أول مرة يفوز فيها برنتفورد على ليفربول منذ عام 1938.

? Thomas with the orders



We have 9 minutes of normal time left remaining



? 2-1 ?#BrentfordFC | #BRELIV — Brentford FC (@BrentfordFC) January 2, 2023

وأصبح ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- آرسنال، 43 نقطة.

2- مانشستر سيتي، 36 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد، 34 نقطة.

4- مانشستر يونايتد، 32 نقطة.

5- توتنهام، 30 نقطة.

6- ليفربول، 28 نقطة.

7- فولهام، 25 نقطة.

8- تشيلسي، 25 نقطة.

9- برايتون، 25 نقطة.

10- برينتفورد، 23 نقطة.