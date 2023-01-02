سامر باطر by سامر باطر

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الدوري الإنجليزي: ليفربول يخسر أمام برنتفورد 3 -1

سامر باطر by سامر باطر

في خامس خسارة لليفربول، افتتح برنتفورد الأهداف في الدقيقة 19 بهدف نتيجة خطأ دفاع ليفربول، إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول أدخل بالخطأ الكرة في مرماه بالدقيقة 19، بينما سجل يوان ويسا الهدف الثاني، في الدقيقة 42 من الشوط الأول. وفيما أحرز ليفربول هدفا في بداية الشوط الثاني إلا أن بنتفور سجل هدفه الثالث في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. تعد هذه أول مرة يفوز فيها برنتفورد على ليفربول منذ عام 1938.

وأصبح ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:
1- آرسنال، 43 نقطة.
2- مانشستر سيتي، 36 نقطة.
3- نيوكاسل يونايتد، 34 نقطة.
4- مانشستر يونايتد، 32 نقطة.
5- توتنهام، 30 نقطة.
6- ليفربول، 28 نقطة.
7- فولهام، 25 نقطة.
8- تشيلسي، 25 نقطة.
9- برايتون، 25 نقطة.
10- برينتفورد، 23 نقطة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...