الدوري الإنجليزي: ليستر سيتي يهزم نفسه 1-2 أمام ليفربول، وبرينتفورد يعمق جراح ويستهام

شهدت الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز مبارتين حيث فاز ليفربول على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز برينتفورد على ويستهام بهدفين دون رد.

أبرز محطات مباراة ليفربول وليستر

اتسمت المباراة بالإثارة منذ بدايتها:

في الدقيقة 4 أحرز ديسبري هول هدف التقدم لليستر

في الدقيقة 38 أحرز هدف التعادل لليفربول لاعب ليستر فيس في مرماه

في الدقيقة 45 ضاعف فيس النتيجة لليفربول بإحرازه الهدف الثاني في مرماه

أبرز محطات مباراة برينتفورد وويستهام

عمق فريق برينتفورد جراح ويستهام التي لم تلتئم بعد من هزيمته أمام أرسنال قبل أيام :

في الدقيقة 18 أحرز إيفان توني الهدف الأول لبرينتفورد

ضاعف داسيلفا النتيجة لبرينتفورد في الدقيقة 43

السادس والتاسع

بهذه النتيجة حافظ ليفربول على المركز السادس برصيد 28 نقطة، فيما تقدم برينتفورد إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة.