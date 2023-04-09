الدوري الإنجليزي، صراع نيوكاسل وم.يونايتد وتوتنهام على أبطال أوروبا

بقي الصراع محتدماً نحو التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بين أندية نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وتوتنهام بفوزها جميعها في المرحلة الثلاثين من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

ويتساوى نيوكاسل الثالث مع يونايتد الرابع برصيد 56 هدفاً ويتفوق الأول بفارق الأهداف وكلاهما يتقدم على توتنهام بفارق 3 نقاط، علماً أن الأخير لعب مباراة أكثر.

كان مانشستر يونايتد أول المنتصرين بعد أن حقق فوزه الثاني توالياً، وكان على ضيفه إيفرتون بثنائية نظيفة على ملعب “أولد ترافورد”.

أما نيوكاسل، فحقق بدوره فوزه الثاني توالياً خارج ملعبه بعد أن قلب تخلفه صفر-1 أمام مضيفه برنتفورد إلى فوز 2-1. وكان نيوكاسل تفوق على وست هام في لندن 5-1 منتصف الأسبوع.

وسجل مهاجم برنتفورد إيفان توني هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل بعد مرور 9 دقائق. ثم أهدر توني ركلة جزاء لفريقه سددها ضعيفة بين يدي الحارس نيك بوب (29).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لبرنتفورد تصدى لها أيضاً توني لكن هذه المرة بنجاح (45+1).

ورد نيوكاسل بهدفين سريعين في الشوط الثاني الأول سجله حارس مرمى برنتفورد الإسباني دافيد رايا خطأ في مرمى فريقه (54)، قبل أن يمنحه السويدي الكسندر إيزاك الفوز (61).

ولم يحتسب الحكم هدفاً آخر لنيوكاسل سجله البديل كالوم ويلسون (66).

وفي شمال لندن، نجح توتنهام في التقدم عبر مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين عندما وصلته الكرة على مشارف المنطقة فأطلقها لولبية سكنت الزاوية العليا لمرمى برايتون (10).

وبات سون اول لاعب آسيوي يسجل 100 هدف في الدوري الإنكليزي، واللاعب الرابع والثلاثين يحقق هذا الإنجاز.

ورد برايتون بهدف عن طريق مهاجمه الياباني كاورو ميتوما لكن الحكم الغى الهدف، لأن الأخير سيطر على الكرة بيده قبل أن يسددها داخل الشباك (21).

ثم رد القائم تسديدة الإكوادوري مويزس كايسيدو قبل أن يتصدى حارس توتنهام الفرنسي هوغو لوريس لمحاولة الأرجنتيني الكسيس ماكاليستر 28 و30 توالياً.

واثمر ضغط برايتون هدفاً لقائده لويس دانك من كرة رأسية حولها داخل الشباك (34).

وتساوت الكفتان في الشوط الثاني إلى أن نجح هداف توتنهام هاري كاين في ترجيح كفة فريقه بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة مشادة كلامية بين مدربي الفريقين الإيطاليين روبرتو دي زيربي من برايتون وكريستيان ستيليني فطردهما الحكم بعد مرور ساعة على صافرة البداية.

ولم تنفع عودة مدرب تشيلسي القديم-الجديد والموقت فرانك لامبارد إلى الفريق الذي شهد صولاته وجولاته عندما كان لاعباً لأنه سقط أمام ولفرهامبتون بهدف رائع للبرتغالي ماتيوس نونيز في الدقيقة 31.

وكان تشيلسي أقال مدربه غراهام بوتر لسوء النتائج بإشرافه منذ أنّ تسلّم منصبه في أيلول / سبتمبر الماضي خلفاً للألماني توماس توخيل.