الدوري الإنجليزي: توتنهام يسقط ويضيع فرصة العودة للمربع الذهبي، وتشيلسي يواصل إهدار النقاط

شهدت الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد مبارتين، الأولى بين توتنهام وضيفه أستون فيلا وانتهت بفوز الضيوف بهدفين دون رد، والثانية بين تشيلسي ومضيفه نوتنجهام فورست وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

أبرز محطات المباراة الأولى

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي

في الدقيقة 50 تقدم بوينديا بهدف لأستون فيلا

في الدقيقة 72 ضاعف دوجلاس لويز النتيجة لأستون فيلا

أبرز محطات المباراة الثانية

أحرز رحيم ستيرلينج هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 16

أحرز أوريه هدف التعادل للفورست في الدقيقة 63

اتسمت المباراة بالكثير من الخشونة والبطاقات الصفراء

صراع القمة

وهكذا، أضاع توتنهام بالهزيمة على أرضه ووسط جمهوره، فرصة العودة للمربع الذهبي، وقبع في المركز الخامس وتوقف رصيده عند 30 نقطة بل وصار الفارق نقطتين لصالح مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع حاليا. أما تشيلسي فتقدم بتعادله مركزا واحدا من التاسع إلى الثامن ليواصل إهدار النقاط والابتعاد عن منطقة المربع الذهبي الذي اعتاد على التواجد بها في المواسم السابقة.