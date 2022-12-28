الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد على أعتاب المربع الذهبي، وتشيلسي يتذوق طعم الانتصارات من جديد

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء مبارتين، في الأولى عاد تشيلسي لتذوق طعم الانتصارات مجددا بعد 3 مباريات للنسيان قبل انطلاق مونديال قطر. فقد فاز البلوز على بورنموث، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، وفي الثانية فاز مانشستر يونايتد في أولد ترافورد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أبرز محطات المباراة الأولى:

شن لاعبو نادي تشيلسي هجوما كاسحا منذ بداية المباراة:

نجح كاي هافيرتز ، في تسجيل الهدف الأول بتسديدة صاورخية في الدقيقة 16

، في تسجيل الهدف الأول بتسديدة صاورخية في الدقيقة 16 أضاف ميسون ماونت الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24

الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 وفي الدقيقة 44، تم إلغاء هدف ثالث لصالح تشيلسي، بداعي وجود خطأ على كاي هافيرتز أثناء بناء الهجمة.

أهم محطات المباراة الثانية

بدأ الشياطين الحمر (اليونايتد) المباراة بالهجوم حتى أسفر عن:

أحرز ماركوس راشفورد للهدف الأول لليونايتد في الدقيقة 19

أضاف مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 22

واختتم فريد بالهدف الثالث في الدقيقة 87

الخامس والثامن

وبهذا الفوز وصل اليونايد للمركز الخامس برصيد 29 نقطة، فيما أضاف تشيلسي لرصيده نقاط المباراة الثلاث ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة ويحتل المركز الثامن.