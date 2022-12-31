الدوري الإنجليزي: أرسنال يحلق في القمة وحيدا بعيدا، ومانشستر يونايتد يدخل المربع الذهبي

جرت السبت 6 مباريات ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباريات التي انعكست أصداؤها على المربع الذهبي وقاع جدول الترتيب.

نتائج مباريات السبت

أسفرت مباريات السبت عن:

فوز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون بهدف دون رد

فاز كريستال بالاس على بورنموث بهدفين دون مقابل

فاز فولهام على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد

وتعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون بهدف لكل منهما

وتعادل نيوكاسل مع ليدز يونايتد بدون أهداف

فاز أرسنال على برايتون بـ 4 أهداف مقابل هدفين

القمة والقاع

مع إهدار مانشستر سيتي للنقاط بتعادله مع إيفرتون، وفوز المدفعجية على برايتون وسع المتصدر الفارق مع الوصيف السيتي إلى 7 نقاط، و9 نقاط عن صاحب المركز الثالث نيوكاسل الذي أهدر هو الآخر النقاط بالتعادل مع ليدز، و11 نقطة عن صاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد. وقد أزاح فوز مانشستر يونايتد على ولفارهامبتون بهدف دون رد توتنهام من المركز الرابع الذي احتله الشياطين الحمر، فيما تراجع السبيرز إلى الخامس، وذلك في الوقت الذي حالت فيه الهزيمة دون خروج ولفرهامبتون وساوثهامبتون من دوامة الهبوط.