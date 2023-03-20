الدوري الإنجليزي، أرسنال يبتعد بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي

استفاد أرسنال من غياب ملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي عن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي لانشغاله بمسابقة الكأس، وابتعد 8 نقاط في الصدارة بفوزه السادس توالياً عندما تغلب على جاره كريستال بالاس 4-1 الأحد.

وبعد خيبة الخروج من ثمن نهائي مسابقة “يوروبا ليغ” الخميس على يد سبورتينغ البرتغالي بركلات الترجيح، عاد أرسنال وصب تركيزه الكامل على صراع الدوري الحالم بإحراز لقبه لأول مرة منذ 2004، رافعاً رصيده في الصدارة إلى 69 نقطة.

وخلافاً لملاحقه مانشستر سيتي الفائز السبت على بيرنلي في ربع نهائي الكأس 6-صفر، بات تركيز أرسنال بالكامل على الدوري بما أنه خارج مسابقة الكأس وودع “يوروبا ليغ”.

أما بطل الموسم الماضي، فيقاتل على ثلاث جبهات وهي الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا الذي بلغ دوره ربع النهائي حيث أوقعته القرعة في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

صحيح أن أرسنال في وضع مريح حالياً لكن الطريق ما زال شاقاً وطويلاً إذ عليه أن يواجه ليفربول (المرحلة 30) ومانشستر سيتي (المرحلة 33) ونيوكاسل الخامس (المرحلة 35) خارج ملعبه وجاره تشيلسي (المرحلة 34) على أرضه، إضافة إلى لقائه جاره وست هام (المرحلة 31) بعيداً عن “استاد الإمارات”.

وحسم فريق “المدفعجية” الفوز في الشوط الأول إلى حد كبير بعدما أنهاه متقدماً بهدفين نظيفين، الأول عبر البرازيلي المتألق غابريال مارتينيلي الذي رفع رصيده إلى 13 هدفاً في الدوري هذا الموسم بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 28 من زاوية صعبة إثر عرضية من بوكايو ساكا الذي أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 43 بعد تبادل جميل للكرة مع بن وايت.

وبات ساكا أول لاعب من أرسنال مع رصيد 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في موسم واحد في “بريميرليغ” منذ التشيلي أليكسيس سانشيز موسم 2016-2017.

وسدد مهاجم بالاس العاجي ويلفريد زاها كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من القائم واصطدمت بظهر الحارس آرون رامسدايل إلى الخارج (11).

وأضاف السويسري غرانيت تشاكا الثالث مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة في العمق من البلجيكي لياندرو تروسار، فقاوم الأول عودة المدافع جويل وارد وسدد بقدمه اليسرى إلى جانب القائم الأيسر (55).

وقلّص بالاس النتيجة بعد ركلة ركنية نفذها الفرنسي مايكل أوليز وصلت داخل المنطقة سيطر عليها الغاني جيفري شلوب وسددها سريعة بيسراه (63).

وساهم المهاجم البرايلي غابريال جيزوس في ثاني مبارياته كبديل (بعد 13 دقيقة أمام فولهام) عقب شفائه من إصابة في ركبته تعرض لها في مونديال قطر، في الهدف الرابع بعدما اخترق بالكرة التي وصلت إلى الاسكتلندي كيران تيرنييه على الجهة اليسرى فمررها أرضيه لساكا الذي تابعها مباشرة في الشباك (74)، في ثاني أهدافه الشخصية في المباراة والحادي عشر هذا الموسم.

وزاد أرسنال محن جاره بالاس الذي كان يخوض مباراته الأولى بعد إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا على خلفية سلسلة من 11 مباراة متتالية من دون فوز ارتفعت الأحد إلى 12، وتحديداً منذ الفوز على بورنموث 2-صفر في 31 كانون الأول الماضي.

وتأجلت مباراة برايتون ومانشستر يونايتد بسبب ارتباط الأخير بربع نهائي الكأس أمام فولهام اليوم أيضاً.