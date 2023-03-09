الدوري الأوروبي.. أرسنال يسعى لمواصلة تألقه ويوفنتوس لتعويض موسمه

يسعى فريق أرسنال الإنكليزي إلى مواصلة تفوّقه محلياً ونقله إلى الساحة الأوروبية، في حين يطمح يوفنتوس الإيطالي إلى تعويض تراجع في بلاده من خلال متابعة مسيرته في الدوري الأوروبي.

وتقام مساء اليوم الخميس مرحلة الذهاب من الدور ثمن النهائي للمسابقة الدوري الأوروبي على أن تلعب مباريات الإياب في 16 من الشهر الجاري.

ويخوض أرسنال مباراة ليست بالسهلة حين بتواجه مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي في حين يستضيف يوفنتوس فرايبورغ الألماني.

في المباراة الأولى يدرك سبورتينغ صعوبة المهمة أمام أرسنال حيث لم يسبق له أن هز شباكه في مباريات أوروبية (تعادلان وهزيمتان)، منها إثنتان عام 1969 في كأس مدن المعارض (كأس الاتحاد الأوروبي ويوروبا ليغ لاحقاً) وموسم 2018-2019 في دور المجموعات لـ “يوروبا ليغ”.

يوفنتوس والفرصة الأخيرة في الدوري الأوروبي

وتميل الكفة لمصلحة يوفنتوس على الرغم من الضربات التي تلقاها بحسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي، إلاّ أنه لا يزال يحارب على الجبهة الأوروبية حيث لم يذق طعم الخسارة في ملعبه في مبارياته الأوروبية الأربع الأخيرة أمام فرق من الدوري الألماني (فوزان وتعادلان).

من ناحيته، يأمل فرايبورغ الذي يخوض ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه في أن تستمر مغامرته الأوروبية وبلوغ ربع النهائي، حيث قال مدربه كريستيان سترايش: “هناك دائماً فرصة في كرة القدم”.

وضمن مباريات اليوم أيضاً يأمل مانشستر يونايتد الإنكليزي أن ينفض غبار الهزيمة المذلة أمام ليفربول بسباعية نظيفة في الدوري، عندما يستقبل ريال بيتيس الإسباني.

وبعدما اعتقد فريق “الشياطين الحمر” بقيادة مدربه الهولندي إريك تن هاغ بفوزه بكأس الرابطة المحلية أنه تخلّص من أشباح بدايته الهشة هذا الموسم ورحيل نجمه كريستيانو رونالدو بعد خلاف استشرى بين الطرفين، وقع في المحظور مجدداً أمام الـ”ريدز”.

ويعود اللقب الأخير الأوروبي ليونايتد إلى عام 2017 حين توج بطلاً لمسابقة الدوري الأوروبي بالذات، وسيكون متحفزاً لإضافة لقب آخر لكن سيكون عليه التعامل مع كل مباراة على حدة وأولها بيتيس الذي يمني النفس ببلوغ ربع النهائي للمرة الأولى.

هل يكرر يونايتد انجاز 2017 ويفوز بلقب الدوري الأوروبي؟

ويدرك يونايتد الذي بلغ ثمن النهائي بإقصائه برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، في الملحق صعوبة المهمة أمم فريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني المتوج بلقب “بريميرليغ” مرة والكأس مرتين مع الغريم والجار سيتي.

كما يتضمن سجل بيليغريني أربعة تعادلات من دون أهداف ضد “الشياطين الحمر” خلال فترة إشرافه على فياريال الاسباني.

ولكن على بيتيس بداية أن يتغلب على لعنة عدم عودته فائزاً من إنكلترا في 3 مباريات، أمام تشيلسي (هزيمتان) وليفربول (تعادل سلبي) في تشرين الثاني 2005.

مورينيو وشيفرة سوسييداد

ويستقبل روما الإيطالي ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، على أمل تحقيق نتيجة جيدة في عقر داره حيث تشير الأرقام إلى أن نادي العاصمة حقق فوزاً يتيماً في مبارياته الأوروبية السبع الأخيرة أمام فرق إسبانية، مقابل تعادلين و4 هزائم.

يعرف مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو أسرار الكرة الإسبانية جيداً، حيث سبق له أن أشرف على تدريب ريال مدريد وفاز معه بلقب الدوري موسم 2011-2012، كما أن الوافد الجديد دييغو يورنتي سبق له أن دافع عن قميص سوسييداد بين 2017 و2020.

وصف مدرب الفريق الزائر إيمانول ألغواسيل نظيره مورينيو بأنه “نموذج يحتذى به” لكنه لم يذعن قائلاً: “لقد تغلبنا على مانشستر يونايتد في دور المجموعات، فلم لا نتغلب على روما؟”.

إشبيلية أمام اختبار فنربهتشه

بالنسبة للمتخصص بالمسابقة إشبيلية، الفائز بلقب الدوري الأوروبي ست مرات في إنجاز قياسي، فيصطدم بفنربهتشه التركي الذي تبقى أفضل نتيجة له وصوله إلى نصف النهائي موسم 2012-2013.

أشرف البرتغالي جورجي جيزوس مدرب فنربهتشه الحالي على بنفيكا الذي خسر أمام إشبيلية بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي عام 2014، لذا يأمل في أن يوقف مرة جديدة النادي الأندلسي.

أبدى مدير الرياضة في إشبيلية مونتشي حرصه على فوز فريقه على أرضه، مدركاً أن إسطنبول ليست مكاناً لأصحاب القلوب الضعيفة: “من الصعب جداً مواجهة (فنربهتشه) في ملعبه إذ سيكون مدعوماً من جماهيره التي تهتف بلا توقف”.

التقى الفريقان في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008، وفاز فنربهتشه بركلات الترجيح 3-2 (فاز 3-2 ذهاباً وخسر 2-3 إياباً).

ويتجدد الموعد بين مفاجأة الدوري الألماني لهذا الموسم أونيون برلين وأونيون سان جيلواز البلجيكي بعدما تواجها أيضاً في دور المجموعات حيث فاز كل منهما على أرضه 1-صفر، لكن الصدارة في النهاية كانت للفريق البلجيكي بفارق نقطة.

ويلعب أيضاً باير ليفركوزن الألماني أمام فيرينتسفاروش المجري، وشاختار دانييتسك الاوكراني أمام فينورد الهولندي.