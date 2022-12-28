الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يواجه صعوبة العثور على المهاجم المناسب بعد حسم ليفربول صفقة كودي جاكبو

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، إريك تن هاج، رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان فريق “الشياطين الحمر” يتنافس على ضم الهولندي كودي جاكبو من بي إس في أيندهوفن، لكن ليفربول حسم الصفقة لصالحه، بعد أن توصل الناديان إلى صفقة تتراوح بين 40 و 50 مليون دولار.

ماذا حصل بين رونالدو ومانشستر يونايتد؟

أدلى رونالدو بتصريحات صحفية كال فيها الاتهامات للإدارة والمدرب

أجريت محادثات شاملة حول القضية داخل النادي

فسخ التعاقد مع رونالدو بشكل ودّي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي

وسلط تن هاج الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى مهاجم جديد لكنه أكد على ضرورة أن يتماشى ذلك مع استراتيجية النادي.

وقال:

“هناك شيئان أود الإشارة لهما. الأول هو أنه قد يكون لدينا مهاجم جديد من داخل النادي، مثل جارناتشو أو إيلانجا أو بيليستري الذي ظهر بمستوى مميز في كأس العالم وضد إيفرتون الأسبوع الماضي. نعم، نحن نعي أننا خسرنا مهاجماً، ولذلك علينا أن نضم مهاجماً جديداً بدلًا منه، ولكن يجب أن يكون مهاجماً مناسباً. نحن لا نريد أن نضم مهاجماً لسد النقص في القائمة، ولكننا نبحث عن مهاجم يضيف جودة للفريق. سد النقص فقط سيؤدي إلى مشاكل في المستقبل، وأنتم تعلمون أن المعايير مرتفعة في مانشستر يونايتد”.

وأضاف:

“نحن دائماً في السوق. وعلينا الاهتمام بالمعايير الرياضية وكذلك بالمعايير المالية.. سنفعل ما في وسعنا لجلب هذا اللاعب الذي نحتاج له.. نحن نبحث عن لاعبين هجوميين. نبحث عن مهاجم. سيكون من الجيد الحصول على واحد لأنه مع المباريات القادمة المتلاحقة كل ثلاثة أيام يكون الأمر صعبا ونريد اللعب في جميع المسابقات التي نشارك فيها الآن. نريد الاستمرار في تلك البطولات. لذلك، نأمل أن نتمكن من الاستمرار حتى نهاية الموسم”.

وأثنى تن هاج على لاعبه ماركوس راشفورد الذي يتصدر قائمة هدافي مانشستر يونايتد هذا الموسم برصيد 12 هدفاً في 25 مباراة في جميع المسابقات، وقال:

“لا أريد أن أحدد له عددًا من الأهداف. أعتقد أنه قادر على تسجيل 20 هدفاً في الدوري الإنجليزي وحده. لقد سجّل أربعة أهداف حتى الآن، ولكنه أحرز عدداً أكبر من الأهداف في المسابقات الأخرى وسجّل ثلاثة أهداف أيضاً في كأس العالم”.

ويلعب يونايتد مباراته المقبل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.