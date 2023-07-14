رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم تدرس عروض تلقتها من صناديق سيادية

تدرس رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) عروض الاستثمار المقدمة من صناديق الثروة السيادية، بعد ترحيب مجموعة من رابطات الدوري الأخرى في الولايات المتحدة باستثمارات هذه الصناديق، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.

قال دون غاربر، مفوض الدوري، ألين آند كو المنعقد بمنطقة صن فالي، إن أعضاء مجلس إدارة الرابطة سيناقشون هذا الموضوع خلال الاجتماع المنتظر عقده الأسبوع المقبل في واشنطن، مضيفاً أن الدوري الأميركي لكرة القدم يسير على خطى البطولات الرياضية الأخرى في البلاد، التي رحبت باستثمارات الصناديق السيادية، بما في ذلك الهوكي وكرة السلة.

أضاف غرابر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: “أن دوري الهوكي الوطني والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركيين ناقشا استثمارات صناديق سيادية وصناديق معاشات تقاعدية. والدوري الأميركي لكرة القدم يدرس بدوره عروضاً مماثلة”.

استثمارات خليجية رياضية كبيرة

ضخت صناديق الثروة السيادية مؤخراً استثمارات أكبر في الرياضات الاحترافية حول العالم. وبعد إطلاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي لدوري “ليف غولف” واستحواذه على نادي “نيو كاسل يونايتد” لكرة القدم يفكر الآن أيضاً في شراء فريق كرة قدم أوروبي كبير آخر، حسبما نشرته بلومبرغ يوم الخميس.

كما وافق الاتحاد الوطني لكرة السلة بالولايات المتحدة مؤخراً على أول استثمار من صناديق الثروة السيادية، حيث اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة تناهز 5% في شركة “مونيمنتال سبورتس آند إنترتينمنت” (Monumental Sports & Entertainment)، مالكة فرق “واشنطن ويزردز” و”ميستيكس” و”كابيتالس”. وقدرت الصفقة الشركة بنحو 4.05 مليار دولار، وفقاً لموقع “سبورتيكو”.