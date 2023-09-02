يحدث في أوروبا.. الدفع أو انتهاك الخصوصية على فيسبوك وأنستغرام

إما الدفع أو الرقابة، هذا ما تفكر فيه شركة ميتا في استجابة سريعة على استفتاء أشارت نتائجه لتخوف المستخدمين في الاتحاد الأوروبي من انتهاك الخصوصية على فيس بوك وأنستغرام.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن “ميتا” تفكر في تقديم نسخ مدفوعة من فيسبوك وأنستغرام، بدون إعلانات للمستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، كاستجابة لنتائج الاستفتاء.

ووفقًا للتقرير، فإن الأشخاص الذين يدفعون الاشتراك لن يرون الإعلانات، في المقابل ستظل “ميتا” تقدم نسخًا مجانية من التطبيقين تحتوي على إعلانات، وفقًا للتقرير الذي استند إلى معلومات من 3 أشخاص ملمين بخطط الشركة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة المحتملة قد تساعد “ميتا” على مواجهة مخاوف الخصوصية والرقابة الأخرى من الاتحاد الأوروبي، حيث ستقدم بدائل لخدمات الشركة التي تعتمد على تحليل بيانات الأشخاص.

ولم ترد “ميتا” على الفور على طلب وكالة رويترز للتعليق، فيما لم يتم توضيح تكلفة النسخ المدفوعة من التطبيق حتى الآن.

كيف يتم انتهاك الخصوصية على فيسبوك وأنستغرام؟

وكانت شركات وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة في مرمى مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وخسرت معركة في يوليو ضد أمر ألماني صدر في عام 2019 ومنعها من جمع بيانات المستخدمين دون موافقة.

وعوقبت “ميتا” من قبل مراقبي المنافسة في الاتحاد الأوروبي بغرامة قدرها مليون كرونة نرويجية (حوالي 77,510 دولار أمريكي) يوميًا منذ 14 أغسطس الماضي، بسبب انتهاكها لخصوصية المستخدمين من خلال جمع بياناتهم واستخدامها لاستهداف الإعلانات نحوهم.

وتسعى الشركة للحصول على أمر إيقاف مؤقت ضد القرار الصادر عن هيئة حماية البيانات في النرويج، والذي يفرض غرامة يومية لمدة 3 أشهر قادمة.