“الدفاع” تستقبل طلبات خريجي الثانوية للالتحاق بالخدمة العسكرية



فتحت وزارة الدفاع السعودية باب التسجيل والقبول للسعوديين من خريجي المرحلة الثانوية من خلال بوابة التسجيل على موقع الوزارة الإلكتروني.



و أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق بالخدمة العسكرية، وذلك اعتبارا من اليوم (الأحد).



وكشفت أن التقديم سيكون اعتبارا من 7 ذي الحجة الجاري الـ 25 من شهر يونيو، من خلال الرابط التالي:



https://afca.mod.gov.sa