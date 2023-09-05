الدرهم الإماراتي يتصدر أكثر العملات صمودا بوجه التقلبات

أظهرت عملة دولة الإمارات العربية المتحدة أنها بين أكثر العملات صلابة في تقلبات العملات، وأثبت الدرهم أنه أحد أكثر العملات ثباتا وحفاظا على قيمته بالرغم من كل التقلبات وذلك منذ جائحة كورونا المستجد، مع زيادة حققها بنسبة 0.01٪ بعد الجائحة وزيادة بنسبة 45٪ في الناتج المحلي الإجمالي بحسب بحثا من خبراء مؤشر سيتي إندكس.

وجاء ذلك بضوء تحليلات أجريت على عملات البلدان التي تتمتع بأعلى معدلات في الناتج المحلي الإجمالي وقوة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بهدف لتسليط الضوء على العملات التي أظهرت أكبر نمو في أعقاب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

واستند التحليل لأحدث البيانات المتاحة من موقع صندوق النقد الدولي وتصنيف أكبر 50 اقتصادًا في العالم من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي، ثم جرى تحليل تعافي العملات في أكبر 28 اقتصادًا من خلال تتبع بيانات الأمم المتحدة حول أسعار الصرف التشغيلية مقابل الدولار الأمريكي.

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