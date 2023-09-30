الدرعية تتحول إلى وجهة عالمية

تسترشد الدرعية بـ “رؤية 2030” لعرض تاريخ المملكة العربية السعودية الغني في العالم مع رعاية قطاعي السياحة والثقافة، وطموحها في أن تصبح واحدة من الوجهات العالمية الريادية، كما يقول جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية.

بقلم: سعدية أحمد

تعتبر الدرعية، المشهورة بمعالمها التاريخية والسياحية الفريدة، الوجهة الأولى للثقافة وأسلوب الحياة والضيافة في الشرق الأوسط. تحتل الدرعية مساحة 14 كيلومتراً مربعاً وتقع على بعد 15 دقيقة فقط من الرياض، وتحتضن حي الطريف المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وكان المقر السابق لعائلة آل سعود التي حكمت الدولة السعودية الأولى. تم تعيين جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في حزيران / يونيو 2018 كأول رئيس تنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية. وأعرب عن رؤية واعدة للمملكة العربية السعودية كمركز لرعاية المواهب والازدهار في قمة قادة “أريبيان بزنس” للأعمال في 23 يونيو 2023 في دبي، وقال: “نطمح أن نكون حاضنة رائدة للمواهب داخل المملكة، مما يضمن وصول الرخاء إلى أوسع نطاق”.

معلم سياحي وثقافي للسعودية

ويلعب صندوق الاستثمارات العامة، المسؤول عن إدارة الأصول التي تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الدولارات، دوراً محورياً في رؤية السعودية 2030، وهي مبادرة تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على المواد الهيدروكربونية. وقد عيّن الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس أيضاً صندوق الاستثمارات العامة، الدرعية باعتبارها المشروع العملاق الخامس بعد مشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن. من المقرر أن يؤدي الاستثمار في الدرعية إلى إنشاء وجهة ثقافية عالمية المستوى، تروي قصة تأسيس البلاد، ومن المتوقع أن تساهم بمبلغ 7.2 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030. وعند اكتمال المشروع، الذي تبلغ تكلفته 63.2 مليار دولار، سيوفر 55 ألف فرصة عمل، وسيكون موطناً لـ 100 ألف شخص، ويهدف إلى جذب 27 مليون زائر سنوياً. ودعماً لأهداف رؤية 2030، صرح إنزيريلو قائلاً: “أنا أؤمن بالسياحة باعتبارها كسفير للمملكة العربية السعودية؛ فهي تعزز الروابط وتعزز الاندماج”.

حي الطريف المدرج ضمن مواقع التراث العالمي

في قلب مدينة الدرعية التاريخية، يقع حي الطريف المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهو تحفة معمارية رائعة مبنية على الطراز النجدي المميز. ويعد حي الطريف بمثابة حجر الزاوية في الدرعية، حيث يضع نموذجاً لتطورها، بما في ذلك أصولها مثل تراس البجيري والفنادق والعديد من وسائل الراحة والترفيه. ويشدد إنزيريلو على القيمة الهائلة للدرعية، ولا سيما مكانتها باعتبارها مهد المملكة ومعلماً تاريخياً للأمة. والأهم من ذلك، أن هذا الموقع يحمل أهمية تاريخية كبيرة، لأنه لم يكن موطناً لأجداد آل سعود فحسب، بل كان أيضاً مقر إقامة حاكم الدولة السعودية الأولى.

بدأت الدرعية المرحلة الأولى من تطويرها في أواخر عام 2022، حيث رحبت بالضيوف في حي الطريف المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والذي تم ترميمه بعناية. يتم تقديم العديد من البرامج الجذابة في حي الطريف عبر مجموعة واسعة من الاهتمامات، بما في ذلك عروض الخط العربي، وجلسات الفنون والحرف اليدوية للعائلات الزائرة، وورش عمل صنع الطوب الطيني، ونزل، وهي عروض مسرحية غامرة تصور التاريخ والتراث بشكل واضح. من الموقع. بالإضافة إلى ذلك، هناك معرض خاص للخيول العربية يتتبع تاريخ واحدة من أرقى سلالات الخيول في العالم. علاوة على ذلك، يضم حي الطريف معرضاً عسكرياً ومتحفاً يعرض القطع الأثرية والروايات المتعلقة بالدولة السعودية الأولى.

وجهة طهي أصيلة

بالإضافة إلى الطريف، قدمت الدرعية “مطل البجيري”، وهو وجهة فاخرة لتناول الطعام تبلغ مساحتها 15000 متر مربع وتطل على حي الطريف. وتقدم مطاعم “مطل البجيري” مجموعة من تجارب تناول الطعام، بما في ذلك أربعة مطاعم حائزة على نجمة ميشلان ومؤسسات سعودية تقدم المأكولات المحلية الأصيلة مثل تكية، وألتوبيانو، وهاي، ومايز، ويفتخر بواحدة من أكثر خيارات الطهي شمولاً وتنوعاً في العالم. من بين أكثر من 20 مطعماً تم إنشاؤها في البداية في “مطل البجيري”، هناك أربعة مطاعم عالمية تحمل بكل فخر نجوم ميشلان، وهي: تاتيل، ولونج شيم، وشي برونو، وهاكاسان. وتشمل العلامات التجارية العالمية الشهيرة الأخرى التي وجدت مكانها في “مطل البجيري” كوفا، وفلامنغو روم، وفيلا ماماس، وغيرها. ومن اللافت أن مقهى “كافيه دو ليسبلانداد” في الدرعية هو الفرع الوحيد للمطعم في العالم، حيث يقع مقره الأصلي في باريس.

تميز فريد في الضيافة

ومن المقرر أن تقدم الدرعية تجربة غامرة لزوارها، وتخطط لاستضافة ما مجموعه 38 فندقاً، يعرض كل منها الطراز النجدي المميز للهندسة المعمارية المبنية من الطوب. وستتمتع هذه العلامات التجارية الفندقية الـ 16، التي تم الإعلان عنها في الربع الأخير من عام 2021، بموقع استراتيجي في منطقتين، بما في ذلك الدرعية ومنطقة وادي صفر الخضراء. وفي الدرعية، يستعد عمالقة الضيافة العالمية المشهورون لترسيخ وجودهم، بما في ذلك فنادق أنانتارا، وفنادق كورنثيا، وفنادق ماريوت الدولية، وفنادق تاج، ووالدورف أستوريا، وفندق تريهاوس، وحياة بليس، وغيرها. وفي وادي صفر، ستشمل العروض الفندقية القادمة فندق فاينا، وفنادق ومنتجعات مونتاج، وذا تشيدي” من شركة “جنرال لإدارة الفنادق”، و”ويل هيلث ريتريت” على مدى السنوات القليلة المقبلة. وتشمل العلامات التجارية الفندقية التي تم الإعلان عنها سابقاً والتي تشكل جزءاً من تطوير الدرعية، العنوان للفنادق والمنتجعات، وفندق الريتز كارلتون، وفندق أرماني، وفنادق ومنتجعات باكارات، ورافلز، وفور سيزونز، وغيرها.

مناطق فنية وتقنية وإعلامية

وتماشياً مع رؤيتها التنموية الشاملة، لا تخطط الدرعية لإنشاء مناطق فنية وتقنية وإعلامية فحسب، بل من المقرر أيضاً تقديم مجموعة متنوعة من أصول البيع بالتجزئة بالإضافة إلى دار أوبرا قادمة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الدرعية مركزاً للفعاليات رفيعة المستوى التي تهدف إلى جذب الجمهور العالمي. وفي شهر كانون الثاني / يناير، انطلق سباق الدرعية الإلكتروني، وهو جزء من الموسم التاسع لبطولة ABB FIA Formula E، مع جاذبية إضافية تتمثل في الحفلات الموسيقية خلال عطلة نهاية الأسبوع للسباق، والتي شارك فيها الفنانان الرئيسيان فرينش مونتانا وجون ليجند.

كما احتلت العروض الثقافية في الدرعية مركز الصدارة، مع فعاليات مثل بينالي الفن المعاصر الافتتاحي في المملكة العربية السعودية الذي أقيم في حي جاكس في الدرعية، حيث عُرضت أعمال فنية لأكثر من 27 فناناً سعودياً و60 فناناً عالمياً. كما استضاف حي جاكس مهرجان التصميم السعودي على مدى ثلاثة أسابيع ويهدف إلى التعمق في مواهب المصممين السعوديين المحليين من خلال ورش عمل التفكير التصميمي بالإضافة إلى المناقشات المكثفة.

مدينة ذكية

يجري تطوير الدرعية لتصبح مدينة ذكية تضم منطقة مخصصة للمشاة فقط. وتشمل هذه البنية التحتية المميزة تحت الأرض، والتي تشمل خطوط المترو والطرق والأنفاق ومواقف السيارات، موقف سيارات بطابق سفلي سوبر قيد الإنشاء حالياً أسفل ميدان الدرعية. يمتد هذا على ثلاثة مستويات وهو مصمم لاستيعاب 10 آلاف سيارة بينما ستستوعب البنية التحتية لمواقف السيارات في الدرعية 24 ألف سيارة عند اكتمال المشروع. وفي آذار / مارس 2022، تم تحقيق إنجاز كبير بإنجاز أول جسر يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية من موقع إنشاء الدرعية، ويغطي البنية التحتية وشبكات أنفاق النقل. ويعد هذا بمثابة الجسر التشغيلي الثالث الذي تم إنشاؤه لتسهيل حركة أكثر من 1600 مركبة، مما يجسد حجم المشروع وطموحه.

التزام قوي بالاستدامة

يكمن جوهر تطوير الدرعية في الالتزام القوي بالاستدامة، وهو ما يتجلى في مشاركة هيئة تطوير بوابة الدرعية في برنامج شهادة الاستدامة المحلية في المملكة العربية السعودية، “مستدام”. علاوة على ذلك، فقد حصلت على شهادة المستوى البلاتيني المرموقة من USGBC LEED، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. ويؤكد إنزيريلو الأهمية القصوى للحفاظ على البيئة الطبيعية وأسلوب الحياة الذي يعود تاريخه إلى قرون في هذه المنطقة. ويقول: “لذلك يجب أن يكون نهجنا شمولياً، ويحافظ على المجتمع والبيئة ويعززهما ويحتفل بهما”.

وعلى سبيل المثال، سيتم بناء المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي للدرعية بالكامل على الطراز المعماري النجدي التقليدي، وهو جزء محدد من هوية الدرعية وثقافتها. وبفضل جذورها التاريخية العميقة وارتباطها العميق بالمملكة العربية السعودية، يكشف إنزيريلو أن عملهم يدور حول إنشاء مشروع مستدام يتعايش بانسجام مع الهوية المميزة والبيئة الطبيعية المحيطة بهذا المكان الاستثنائي ويحافظ عليها.

دعم الشمولية في القوى العاملة

وبالنظر إلى الأهداف المستقبلية لرؤية 2030 وتعزيز الالتزام بتمكين ورفع مستوى القوى العاملة السعودية، كشف إنزيريلو أن 85% من القوى العاملة في الدرعية تتألف من مواطنين سعوديين، مع 36% من النساء السعوديات، يشغل 16% منهن مناصب قيادية. وتسلط هذه الإحصائيات الضوء على التزام الدرعية الثابت بالتنوع والشمولية، مما يؤكد التزام شركة الدرعية بتمكين المرأة وتعزيز فرص القيادة لها.