فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الدخول غير القانوني لدول الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط ارتفع بنسبة 300% منذ بداية العام

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الاتحاد الأوروبي

أفادت الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) الجمعة، أن عدد عمليات الدخول غير القانونية لدول الاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط ازداد بين كانون الثاني/يناير ونيسان/ابريل الفائتين بنسبة تناهز 300 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وقال بيان لفرونتكس تلقته وكالة “فرانس برس”، إنه مع نحو 42 ألفا و200 عملية دخول عبر المنطقة المذكورة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، يتم تسجيل “المستوى الأعلى منذ بدأت فرونتكس جمع معطيات العام 2009”.

وقال رئيس الوكالة هانز ليتينز في مقابلة أجرتها معه فرانس برس “لم أشهد ذلك إطلاقا في الماضي”، مضيفا أن عمليات العبور باستخدام هذا المسار شكّلت أكثر بقليل من نصف 80700 عملية دخول غير منظمة إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وأضاف “نرى الآن زيادة نسبتها 1100 في المئة” في عبور المهاجرين “من تونس خصوصا، مقارنة بالعام الماضي”.

وترتبط الزيادة الكبيرة، من وجهة نظر ليتينز، بالتغير في طريقة عمل مهرّبي البشر وتراجع كلفة عملية العبور الواحدة.

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