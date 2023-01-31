الدبابات الأطلسية المتطورة هل تقلب موازين القوى في حرب أوكرانيا ؟

وافقت الولايات المتّحدة وألمانيا على تزويد أوكرانيا دبّابات ثقيلة متطوّرة، في قرار لطالما انتظرته كييف التي رأت فيه “خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي” على القوات الروسية، فهل ستغير الدبابات الأطلسية المتطورة مجريات المعارك وتقلب موازين القوى؟

وفي خطاب متلفز، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّ بلاده ستقدّم لكييف 31 دبابة أبرامز التي تعتبر أحد أقوى الأسلحة وأكثرها تطوّراً في الجيش الأمريكي.

وقبيل ساعات من خطاب بايدن، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنّ بلاده وافقت على إرسال 14 دبابة ليوبارد-2 إلى أوكرانيا.

ويرتدي قرار شولتس أهمية مضاعفة كونه يفتح الباب أمام العديد من الدول الأوروبية الأخرى التي تمتلك مخزوناً من هذه الدبابات الألمانية لتقديم قسم منها إلى القوات الأوكرانية.

وسبق لدول أوروبية عدّة، في مقدّمها بولندا، أن أعلنت عزمها على تزويد القوات الأوكرانية بهذه الدبّابات ما أن تحصل على موافقة برلين على ذلك.

وعلى الرّغم من أنّ الدول الغربية أرسلت حتى الآن إلى أوكرانيا أنواعاً شتّى من الأسلحة والذخائر والأعتدة، بما في ذلك مدافع هاوتزر ومنظومات باتريوت للدفاع الجوي، إلا أنّ تزويد كييف دبّابات ثقيلة كان يُعتبر خطوة بعيدة جداً يمكن أن تستدعي ردّ فعل عنيفاً من جانب روسيا.

لكن في الوقت الذي تستعدّ فيه القوات الأوكرانية لشنّ هجوم مضادّ لدحر القوات الروسية التي تعزز تحصيناتها في شرق أوكرانيا وجنوبها، لم يعد أمام حلفاء كييف الغربيين من خيار سوى الموافقة على تزويدها بهذا العتاد الحيوي.

لماذا سعت أوكرانيا للحصول على دبابات متطورة؟

فلماذا سعت أوكرانيا للحصول على دبابات متطورة من دول حلف الأطلسي رغم الدور الهامشي الذي لعبته الدبابات في تغيير مجريات الحرب حتى الآن، وهو ما ظهر في الصور المبكرة للدبابات الروسية التي تم تدميرها من قبل جنود المشاة الأوكرانيين، باستخدام صواريخ مضادة للدبابات مثل “جافلين” الأمريكي أو “انلاو” NLAW المصمم سويدياً، ما يعني أن تلك الدبابات لم يكن لديها دفاع ضد الكمائن.

فقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الدبابات والقوة النارية الإضافية ستكون حاسمة في الأشهر المقبلة، سواء للدفاع ضد هجوم روسي كبير مرتقب في الربيع أو لاختراق الخطوط الروسية واستعادة الأراضي المحتلة. وستأتي الدبابات الأثقل من دول منظمة حلف شمال الأطلسي أيضاً بمخزون من الذخيرة. وقد شهد طرفا الحرب نفاد مخزونات ذخيرتهما. وقد بدأ الجيش الروسي والقوات المحمولة جواً الحرب بـ 3000 دبابة قتال رئيسية، بينما كان لدى أوكرانيا 982 دبابة، وفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث في لندن. وبحلول 24 يناير، كانت روسيا قد خسرت ما لا يقل عن 1642 دبابة، وأوكرانيا 449 دبابة.

لماذا التركيز على دبابة “ليوبارد 2″؟

تعتبر “ليوبارد 2” واحدة من أفضل الدبابات في العالم، ونتيجة لذلك تستخدمها 19 دولة. تعمل على وقود الديزل المتاح بسهولة، ويمكن أن تقطع حوالي 450 كيلومتراً (280 ميلاً) بسرعة قصوى تبلغ 70 كيلومتراً في الساعة، وهي أسهل من غيرها في القيادة والتحكم بمنظومتها القتالية، وفقاً للشركة المصنعة الألمانية “كراوس مافي فيغمان”. كما أن لديها قدرات للرؤية الليلية ومدفع رشاش ثابت عيار 120 ملم يمكنه إطلاق النار بدقة على أهداف تصل إلى 3000 متر (حوالي ميلين). وتقول الشركة المصنعة إنها باعت 3500 وحدة من “ليوبارد”.

دبابة “أبرامز 1”

تعتبر دبابة “أبرامز 1” الأمريكية أكثر دبابة تابعة لحلف شمال الأطلسي تم اختبارها في الحروب، ومنها “عاصفة الصحراء” في العراق، ويعتبرها خبراء عسكريون أنها الدبابة الأمثل لحرب أوكرانيا ضد روسيا، ولها مزايا في الدروع ويمكنها تحمل معدل إطلاق نار أسرع بكثير من معظم الدبابات الروسية. ومع ذلك، فهي أيضاً أثقل بحوالي 20 طناً من دبابة “تي-72” الروسية، ولها محرك توربيني يستهلك جالوناً من الوقود لكل ميل يتم قطعه (أو ما يزيد قليلاً عن ربع كيلومتر لكل لتر). وقد وصفها وكيل وزارة الدفاع الأمريكية كولين كال بأنها “دبابة معقدة للغاية”، وباهظة الثمن، ويصعب التدريب عليها، و “لا تتمتع بأسهل نظام للصيانة”.

تشالنجر 2 البريطانية

تعدّ دبابة تشالنجر 2 من الدبابات القتالية الرئيسية للجيش البريطاني، وإحدى مهامها الرئيسية تدمير الدبابات المعادية.

تمّ تصنيعها في العام 1986، وقد دخلت الخدمة لأول مرة في العام 1994. دبابة تشالنجر 2 عبارة عن نسخة معدلة من تشالنجر 1، التي شاركت في حرب الخليج. وبإمكان تشالنجر 2 إصابة ثمانية أهداف مختلفة في الدقيقة الواحدة ولديها نظام إلكتروني للتحكم بالنار. ويصل معدل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

دبابة تشالنجر 2 مجهزة بمدفع من عيار 120 ميليمتراً وبرج متحرك بإمكانه الدوران بحدود 360 درجة ويصل مدى ارتفاع المدفع إلى 20 درجة وهو قادر على اطلاق الذخائر المخصصة للمدافع الملساء من عيار 120 ميليمتراً مثل قذائف الطاقة الحركية والقذائف شديدة الانفجار وقذائف الدخان وقذائف اليورانيوم المنضب. وبإمكان تشالنجر 2 حمل 50 قذيفة.

لدبابة تشالنجر 2 نظام حماية متطور لتوفير الحماية لطاقمها من التهديدات الخارجية بفضل دروعها التي توفر الحماية من قذائف الطاقة الحركية لحوالى ألف ميليمتر، كما توفر الدروع حماية من قذائف الطاقة الكميائية لمسافة تتراوح بين 1450 و 1700 ميليمتر.

كما تتمتع تشالنجر 2 بنظام السيطرة على النيران، وتوفر رؤية كاملة لقائدها بارتفاع يتراوح بين -35 إلى +35 درجة وبرجها مجهز بثمانية مناظير لتوفير الرؤية بحدود 360 درجة.

دبابة لوكلير الفرنسية

بدأ العمل على دبابة لوكلير الفرنسية في العام و1982 وسعت فرنسا إلى تطوير أنظمة حماية سلبية جديدة لجعل الدبابة خفيفية و أكثر حركية وإضافة معدات تكنولوجية متقدمة.

دخلت لوكلير الخدمة رسمياً في الجيش الفرنسي عام 1992، وهي مزودة بنظام معلومات وملاحة ولديها نظام لإدارة المعارك من خلال اتخاذ القرار وتقديم التقارير بشكل سريع.

وتتمتع لوكلير بنظام يُحدد موقعها ومواقع الحلفاء والأعداء وكذا تحديد الطرق.

وحتى الآن لم تحسم فرنسا أمرها لناحية إرسال دبابات من هذا النوع إلى أوكرانيا ولكن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال منذ أيام إنه “لا يستثني أي احتمال”.

تملك دبابة لوكلير نظام إطلاق رقمي ومراقب يسمح لها بضرب ستة أهداف مختلفة في حوالي ثلاثين ثانية. ويساعد نظامها الرقمي بمعالجة سريعة للمعلومات. كما تملك وحدة لتحديد المسافات بمدى 4 كيلومترات، ووحدة المدفع مجهزة بثلاثة بيروسكوبات ووحدة عرض بصرية، تمكّن من رؤية ثلاثة زوايا مختلفة. وبها مناظير دقيقة تتمتع بقدرة على الرؤية في الليل والنهار.

دبابة لوكلير لديها مدفع بطول 120 ميليمتراً ذي ذراع حراري ونظام ارتداد الفوهة. ويخرج الدخان المنبعث بواسطة وحدة هوائية مضغوطة. وتسع الدبابة لـ40 قذيفة.

تحذير روسي

وقد حذّرت موسكو من أنّ إرسال دبّابات غربية ثقيلة لأوكرانيا يمثّل تجاوزاً خطيراً لخط أحمر جديد.

وقال سفير موسكو في واشنطن أناتولي أنتونوف إنّ إرسال دبابات أبرامز إلى كييف سيمثّل “استفزازاً صارخاً آخر ضدّ روسيا الاتّحادية”.

بدوره، حذّر سفير روسيا في ألمانيا، سيرغي نيتشايف، من أنّ “القرار الخطير للغاية ينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة، ويتناقض مع تصريحات ساسة ألمان حول عدم رغبة ألمانيا الاتّحادية في التوّرط فيه”.

تصعيد الحرب

وفي الواقع فإنّ الولايات المتّحدة كانت متردّدة في إرسال أبرامز إلى أوكرانيا إذ إنّها تعتبر هذه الدبّابات معقّدة للغاية بالنسبة للجيش الأوكراني.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنّه على عكس دبّابات ليوبارد الألمانية الجاهزة للتسليم، فإنّ دبّابات أبرامز ليست جاهزة في المخازن بل يتعيّن شراؤها وهي لن تصل إلى أوكرانيا قبل أشهر عدّة.

وفي خطابه أمام مجلس النواب الألماني قال شولتس “نفعل ما هو ضروري وممكن لدعم أوكرانيا، لكنّنا في الوقت نفسه نمنع تصعيد الحرب، باتجاه حرب بين روسيا وحلف الناتو”.

وأتى خطاب شولتس بعيد قرار حكومته إرسال 14 دبابة ليوبارد 2A6 إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، كما قررت أيضاً السماح لحلفاء برلين الذين بحوزتهم هذه المدرعات بتقديمها إلى كييف.

وبحسب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس فإنّ تسليم أولى دبّابات ليوبارد لأوكرانيا سيتمّ في غضون ثلاثة أشهر.

وذكرت وسائل إعلام عدة أن تحالف الدول المستعدة لتزويد اوكرانيا بالدبّابات الألمانية يضمّ أيضاً الدنمارك وهولندا بالإضافة إلى بولندا وفنلندا اللتين سبق أن أعلنتا ذلك.

وأكّدت هلسنكي انضمامها إلى الجهود الغربية لتزويد أوكرانيا دبّابات ليوبارد، لكن من دون أن توضح عما إذا كانت سترسل دبابات إلى كييف أم أنّها ستكتفي بتدريب جنود أوكرانيين على استخدامها.