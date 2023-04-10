سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ضغوط تجبر الدالاي لاما الاعتذر لطفل بعد أن طلب منه تحية غريبة

سامر باطر by سامر باطر

بعد أن أثارت لقطات غريبة ضجة واسعة اصطر الدالاي لاما لتقديم اعتذاره بعدما ظهر مع طفل في مقطع فيديو أثار جدلاً واسعا وهو يطلب من الطفل مص لسانه.، فيما شكك كثيرون على الشبكات الاجتماعية بصحة الفيديو ليدعي بعضهم أنه مزيف من قبل لاصين بالذكاء الاصطناعي.

الزعيم الروحي للبوذيين في إقليم التبت ظهر وهو يقبل طفل على شفتيه ثم يخرج لسانه ليطلب من الصبي أن يمتصه. وقال مكتب الدالاي لاما إنه أراد الاعتذار للطفل وعائلته عن “الأذى الذي ربما تسببت به كلماته”. ولم يذكر البيان الكلمات التي قالها الدالاي لاما للطفل.

وظهر الفيديو الزعيم الروحي للبوذيين في إقليم التبت وهو يقبل طفل على شفتيه ثم يخرج لسانه ويمكن سماعه وهو يطلب من الصبي أن يمتصه.

وقال مكتب الدالاي لاما إنه أراد الاعتذار للطفل وعائلته عن “الأذى الذي ربما تسببت به كلماته”.

ولم يذكر البيان الكلمات التي قالها الدالاي لاما للطفل بحسب بي بي سي وذكر البيان أن “قداسته دائماً ما يمازح الأشخاص الذين يلتقي بهم بطريقة بريئة ومرحة، حتى أمام الجمهور وعدسات الكاميرا. وإنه يأسف للحادث”. ولم يتضح بعد أين ومتى حدثت الواقعة. وقد أرسلت بي بي سي أسئلة إلى مكتب الدالاي لاما عبر البريد الإلكتروني، من بينها أسئلة حول تأكيد الكلمات التي صدرت عن الزعيم الروحي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...