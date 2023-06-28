الداعية “ساكاجوينج” أسلم على يديه المئات.. فلبيني يحقق حلمه بالحج

قبل عام 2009 كان الفلبيني “ساكاجوينج ” مبشراً مسيحياً في بلاده، و اليوم هو أحد حجاج بيت الله الحرام، يلبي ويكبر الله وهو بين جموع المسلمين على أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، بعد أن حقق الله أمنيته برؤية الكعبة المشرفة و أداء فريضة الحج.

وقد حقق برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة حلم الفلبيني ساكاجوينج الذي اعتنق الإسلام عام 2009 بالقدوم إلى المملكة هو وزوجته لأداء فريضة الحج هذا العام.





وروى ساكاجوينج، بحسب “أخبار24″، الذي درس الإنجيل وكان مبشراً مسيحياً، أنه اختار لنفسه اسم “بشير” بعد الإسلام، مبيناً أنه اعتنق الإسلام بعد تأثره بقراءة القرآن، وعلمه بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأن الله أرسله رحمة للخلق أجمعين.



وأضاف أنه شرع في دراسة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، ليصبح داعية وإمام مسجد في بلاده، كما أنه من المؤثرين على مواقع التواصل، حيث يتابع حسابه على “تويتر” أكثر من مليوني شخص، وهدى الله المئات من أبناء جلدته إلى الإسلام على يديه.



وتابع بأنه تقدم وزوجته لاكوينا، الضابطة في الشرطة الفلبينية، التي دخلت الإسلام أيضاً، بطلب إلى السفارة السعودية في الفلبين على أمل قبول أحدهما ضمن البرنامج، وجاء كرم قيادة المملكة بالموافقة على انضمامهما معاً إلى البرنامج.



وعبرت “لاكوينا” عن امتنانها لاختيارها وزوجها ضمن ضيوف الملك في الحج، إضافة إلى الخدمات التي قدمت لهما مشيرةً إلى أن وجودهما بالحج كان بمثابة الحلم ولكن خادم الحرمين جعله حقيقه.

من مبشر لـ "داعية" أسلم على يديه المئات.. فلبيني يحقق حلمه بالحج ضمن ضيوف الملك#معكم_باللحظةhttps://t.co/b4fJBovP48 pic.twitter.com/mFsTq1rvAQ — أخبار 24 (@Akhbaar24) June 27, 2023