الدار العقارية تدخل سوق دبي عبر 9000 وحدة سكنية

أبرمت «الدار العقارية» و«دبي القابضة»، اتفاقية إلزامية مشتركة لتطوير مشاريع جديدة توفر تجارب سكنية متميّزة ضمن مواقع رئيسية في دبي.

تمثل هذه الاتفاقية المهمة دخول الدار إلى سوق العقارات عالية الأداء في دبي، في إطار مساعيها المستمرة نحو التوسّع داخل الأسواق الجديدة، كما تشكل إضافة كبيرة إلى محفظة مشاريع الدار قيد التطوير، بعد استحواذها مؤخراً على جزيرة الفاهد في أبوظبي، بالإضافة إلى مشروعها التطويري الجديد على الواجهة البحرية في رأس الخيمة.

ومن خلال هذه الاتفاقية، سيمتلك المشروع المشترك قطع أراض كبيرة بمساحة 38.2 مليون قدم مربعة (3.55 مليون متر مربع). وسيتم تطوير المجمعات السكنية الجديدة ضمن ثلاثة مواقع استراتيجية في قلب المخطط الحضري لدبي على شارعي E311 وE611 بالقرب من العديد من المجمعات السكنية البارزة، علماً بأنها من أواخر قطع الأراضي المتوفرة وغير المطورة المتبقية في هذه المنطقة التطويرية المهمة والجذابة.

وبالتعاون مع دبي القابضة، ستتولى الدار عملية التطوير الكاملة بمختلف مراحلها، بما في ذلك وضع المفهوم والتصميم مروراً بمرحلة البيع ووصولاً إلى تنفيذ وإدارة المشاريع التطويرية.

وتنطلق أعمال تطوير المشاريع في عام 2023 وسيتم إنجازها على عدة مراحل، وستضم أكثر من 9000 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق السكنية، تكملها مساحات تجزئة ومرافق مجتمعية بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 19.3 مليون قدم مربعة (1.8 مليون متر مربع). وستوفر هذه المجمعات السكنية الجديدة خيارات فريدة من نوعها في سوق دبي مما يمكن الدار من استهداف قاعدة عملاء أوسع وأكثر تنوعاً، وسيكون التركيز أكثر على جوانب التصميم عالي الجودة وراحة ورفاه القاطنين والاستدامة والحياة المجتمعية