قامت وزارة الداخلية الكويتية بإحالة مُغرِّد كويتي للنيابة العامة بعد تغريداته المسيئة تجاه رمز سعودي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

و أكدت وزارة الداخلية أنها لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان: «بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء الى احد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة، تؤكد الوزارة انه تم احالة الواقعة الى جهة الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية».

وأضافت: «فإن وزارة الداخلية لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وغيرها من الوسائل».

وأردفت: «تؤكد وزارة الداخلية محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهيب الوزارة بالجميع عدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة».

وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة



بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء الى احد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة



تؤكد الوزارة انه… pic.twitter.com/VSEKQvE8X7 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 15, 2023