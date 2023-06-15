الداخلية السعودية: السماح بسفر المواطنين خارج المملكة دون اشتراط التحصين بلقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، عن السماح بسفر المواطنين دون اشتراط أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأوضحت أن هذا القرار جاء بناءً على استقرار الوضع الوبائي محلياً وعالمياً .



وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مؤخراً عن إنتهاء الحالة الصحية الطارئة الخاصة فيروس كورونا ( كوفيد-19)، و بذلك قامت المملكة بدراسة الوضع من الجهات الصحية المحلية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي .



ويأتي هذا الإجراء بعد مضي قرابة الـ 3 أعوام؛ من اشتراط السلطات السعودية على مواطنيها الراغبين بالسفر خارج البلاد التحصين بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)؛ بكامل الجرعات الثالث.

السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين بلقاح فيروس كورونا.#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/ZaAqB1ZXxF — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 15, 2023



