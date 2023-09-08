يتوقع أن تعلن دول الخليج العربية عن مشروع سيربطها بالدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية، وربط الهند عبر موانئ بالمنطقة ضمن صفقة بنية تحتية مشتركة كبيرة.

حيث يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للإعلان عن اتفاق مشترك للبنية التحتية خلال قمة مجموعة العشرين، في إطار جهود واشنطن لموازنة نفوذ الصين في المنطقة، بحسب ما أفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة.

الخطة، المُتوقع الإعلان عنها يوم السبت، ستربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية، وربط الهند عبر موانئ بالمنطقة.

في وقت سابق من هذا العام، زار مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات ضمّت أيضاً ممثلين عن الهند والإمارات العربية المتحدة. وقبل تلك الزيارة قال إنه سيناقش “مجالات جديدة” للتعاون.

ستشمل الخطة ضخ استثمارات في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية، بحسب “أكسيوس”.

ومن المتوقع أن يكون مشروع السكك الحديدية المشترك أحد الإنجازات الرئيسية التي سيتم تقديمها خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي نهاية هذا الأسبوع.