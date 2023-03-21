سامر باطر by سامر باطر

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الخميس أول رمضان في 11 دولة عربية

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت السعودية وقطروالامارات وفلسطين، مساء الثلاثاء، حلول أول أيام شهر رمضان المعظم لعام 1444هــ، بعد غد الخميس بحسب وكالة أنباء الأناضول.

ويبدأ شهر رمضان المبارك، الخميس 23 مارس/آذار الجاري، في 11 دولة عربية، بينما تستطلع سلطنة عمان الهلال مساء الأربعاء، وفق بيانات رسمية. ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أن “الخميس غرة شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله”، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

كما يحل رمضان الخميس في كل من قطر والإمارات، بعد تعذر رؤية الهلال وفق بيانات رسمية للأوقاف القطرية ولجنة التحري الإماراتية. وأعلن العراق واليمن والكويت والبحرين، حلول شهر رمضان الخميس بعد تعذر هلاله، وفق بيانات لهيئتي الرؤية الشرعية الكويتية والبحرينية، وديوان الوقف السني العراقي والأوقاف اليمنية.

ويحل رمضان الخميس، في مصر وفلسطين والسودان، وسوريا، بعد تعذر رؤية هلاله، وفق تصريحات متلفزة للمفتي الفلسطيني محمد حسين، والمصري شوقي علام، ومجمع الفقه الإسلامي السوداني، وبيان عن أوقاف النظام السوري. ومساء الثلاثاء تشهد معظم الدول العربية والإسلامية تحرى هلال شهر رمضان، فيما قالت الأوقاف العمانية في بيان مؤخرا أنها ستستطلع الهلال مساء الأربعاء.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...