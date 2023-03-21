سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الخميس أول أيام شهر رمضان في السعودية والإمارات والكويت والبحرين

سامر باطر by سامر باطر

يبدأ رمضان في معظم الدول الخليجية يوم الخميس، بعد إعلان كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت أن الخميس هو أول أيام الشهر الفضيل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، ليكون يوم غدٍ الأربعاء مكمل شعبان، ويوم الخميس (23/3/2023) غرة رمضان الأول من رمضان 1444 هـ.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...