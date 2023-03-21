الخميس أول أيام شهر رمضان في السعودية والإمارات والكويت والبحرين

يبدأ رمضان في معظم الدول الخليجية يوم الخميس، بعد إعلان كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت أن الخميس هو أول أيام الشهر الفضيل. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، ليكون يوم غدٍ الأربعاء مكمل شعبان، ويوم الخميس (23/3/2023) غرة رمضان الأول من رمضان 1444 هـ. اشترك في نشرتنا اليومية لتصلك عبر البريد الإلكتروني أوافق على الشروط والبنود عاجل: الكويت تعلن رسميا: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 21, 2023 E4’G/ H’3 سامر باطر تابعونا: للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر و لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا سامر باطر محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد... More by سامر باطر