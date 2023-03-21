الخميس أول أيام شهر رمضان في السعودية والإمارات والكويت والبحرين

يبدأ رمضان في معظم الدول الخليجية يوم الخميس، بعد إعلان كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت أن الخميس هو أول أيام الشهر الفضيل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، ليكون يوم غدٍ الأربعاء مكمل شعبان، ويوم الخميس (23/3/2023) غرة رمضان الأول من رمضان 1444 هـ.

عاجل: الكويت تعلن رسميا: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك. — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 21, 2023

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