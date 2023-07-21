ناصر الخليفي يعرض مليار يورو على مبابي للبقاء في باريس سان جيرمان

أشارت صحيفة “ديفينسا سنترال” الإسبانية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وافق على تقديم عرض سيجعل من نجم الفريق ومنتخب فرنسا كيليان مبابي، الرياضي الأعلى أجرًا على الإطلاق في التاريخ، بعقد يبلغ مليار يورو.

وأكدت الصحيفة أن المبلغ سيكون مقابل عقد يمتد لمدة 10 مواسم ليكون بذلك العقد الأطول في تاريخ كرة القدم الأوروبية، ما يشير إلى أن مبابي صاحب الـ24 عاماً سيبقى في النادي الباريسي حتى اعتزاله.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها مقربة من اللاعب أن مبابي لن يضع في اعتباره أي مبالغ مالية، وأن ما يهمه في الفترة المقبلة هو المشروع الرياضي وليس المكسب الاقتصادي، لذا لن يقبل بهذا العرض الضخم إذا تم تقديمه له.

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 بنظام الإعارة من مواطنه موناكو، قبل أن تتحول تلك الخطوة إلى انتقال دائم بعد ذلك التاريخ بعام لقاء 180 مليون يورو جعلته ثاني أغلى لاعب في التاريخ خلف زميله في الفريق البرازيلي نيمار المنتقل من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان الشهر الماضي أنه لن يفعل بند تمديد السنة الثالثة في عقده مع النادي والذي وقعه شهر أيار/مايو 2022، إذ يرغب بالرحيل عقب نهاية الموسم المقبل في قرار فسرته مصادر إعلامية فرنسية بأنه جاء من أجل الحصول على مكافأة الولاء في العقد والبالغة 40 مليون يورو والمستحق دفعها يوم 31 من الشهر الجاري.

كما هاجم اللاعب إدارة النادي الباريسي ووصف الفريق بأنه “منقسم” وأن الاستمرار معه لن يساعده على تحقيق الإنجازات على الصعيدين الفردي والجماعي.